Raspadori deve dare una svolta al suo destino: Marsiglia e Atalanta interessate (Gazzetta)

Ha giocato a Napoli tre anni in panchina (tranne gli ultimi mesi della scorsa stagione). Non può essere accantonato nuovamente, gli azzurri spesero per lui 25 milioni.

Giacomo Raspadori potrebbe salutare Napoli in questa sessione di mercato estiva. L’attaccante, infatti, giocherebbe per il terzo anno di fila da “terzo” attaccante e la situazione potrebbe risultargli scomoda. Per lui, Marsiglia e Atalanta si erano fatte avanti.

Scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport:

Quando poi il gioco si farà duro, e magari al fianco di Lukaku arriverà un altro centravanti, certe domande bisognerà porsele: nell’oro di Napoli, Jack Raspadori brilla di suo, porta con sé quel talento limpido che abbaglia, una versatilità che è rara e poi una signorilità che è nei fatti. E per il figlio ideale che chiunque vorrebbe come sposo della propria figlia, qualcosa bisognerà inventarsi: un anno in panchina, alle spalle di Osimhen; un altro pure, sempre osservando l’uomo mascherato; e il terzo, quasi da intruso, almeno sino a febbraio.

Due scudetti in tre anni rappresentano una dimensione favolistica dalla quale è difficile staccarsi, ma ognuno ha il diritto di interrogarsi: il Napoli, ad esempio, sulla utilità di soffocare un geniaccio e di negarsi anche una quarantina di milioni; e Raspadori, inevitabilmente, che al proprio destino deve dare una svolta. Raspadori è il simbolo di una eleganza innata, nei gesti tecnici e in quelli comportamentali; e poi è un valore calcistico — venticinque milioni per acquistarlo nel 2022 — che non può essere accantonato, come rischierebbe di accadere con una coppia di centravanti davanti: e quindi, il mercato chiama, a Marsiglia De Zerbi a gennaio ci ha provato eccome; e in Italia, da un pezzo, c’è l’Atalanta che ci ha fatto un pensierino. Le riflessioni apparteranno al futuro, si scateneranno se e quando qualcosa cambierà là davanti, in prossimità di Lukaku.