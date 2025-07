Preso Osimhen, il Galatasaray sta facendo il contropaccotto al Milan per Morata

La Gazzetta: non hanno mai pagato i 6 milioni per il prestito e ora che il Milan l'ha ceduto al Como i turchi ne chiedono 8 per liberarlo. “Il rischio estremo è che torni al Milan”

Preso Osimhen alle condizioni di De Laurentiis, il Galatasaray sta facendo una sorta di contropaccotto al Milan, di sponda sul Como. Il “paccotto” del caso è Alvaro Morata.

Lo spiega Carlo Laudisa sulla Gazzetta.

Tanto per cominciare, i turchi non hanno mai pagato al Milan i 6 milioni di euro che gli devono per il prestito da gennaio dell’attaccante spagnolo. Intanto a giugno il Milan ha raggiunto l’intesa con il Como per cederlo a titolo definitivo per 10 milioni di euro, “facendo conto sui 6 milioni concordati con il Galatasaray. In questa maniera i rossoneri chiuderebbero senza perdite l’operazione congegnata l’estate scorsa con l’Atletico Madrid, appunto, per 16 milioni”.

Per la Gazza il ritorno a casa di Morata è considerato un rischio estremo

“Ora, però, da Istanbul fanno una richiesta quantomeno inattesa. Per liberare lo spagnolo chiedono, infatti, 8 milioni al Como. Perché? Vogliono l’indennizzo dei 6 milioni del prestito e il pagamento dello stipendio sin qui riconosciuto all’attaccante. Insomma, vogliono chiudere l’operazione senza spendere un euro”.

Secondo la Gazzetta è “un atteggiamento che rischia di calpestare le norme internazionali sui trasferimenti”. E inguaiano il Milan, la cui “caccia al centravanti è condizionata da quest’impasse”.

La Gazzetta scrive nientemeno che il ritorno alla base di Morata è un “rischio estremo per i rossoneri” (nonostante Allegri ne sia un estimatore). Ha lasciato un bel ricordo, Morata…