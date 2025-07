Napoli, Chiesa o Grealish le alternative a Ndoye: l’ex Juve può arrivare anche in prestito (CorSport)

Gli azzurri, al momento, si sono tirati fuori dalla corsa per Lookman; e la strada per arrivare allo svizzero del Bologna continua ad essere in salita.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un esterno che possa affiancare Noa Lang a sinistra. Se dapprima si era inserito nella corsa a Lookman quando per Ndoye la strada si stava facendo in salita, ora le alternative appaiono Jack Grealish (in uscita dal City) e Federico Chiesa, che lo scorso anno, anche a causa infortuni, non è riuscito a trovare molto spazio al Liverpool.

Chiesa o Grealish le alternative a Ndoye per il Napoli

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Il Napoli salta giù dal ring per Ademola Lookman. Almeno per il momento e fino a nuovo ordine: il giocatore ha l’accordo con l’Inter da un po’ e ha fatto la sua scelta. Poi, eventualmente, si vedrà. La strada che porta a Dan Ndoye, intanto, continua a essere in salita: la valutazione del Bologna, inizialmente di 45-50 milioni, ha pochi margini di trattativa e l’ultimo step firmato Nottingham Forest l’ha confermato: rifiutata, con fermezza, l’offerta da 30 milioni – magari con qualche bonus – presentata. Ndoye resta sempre alto in lista, ma in questo momento la questione è arrivata a una sorta di bivio: sembrano un po’ i giorni della verità.

Esistono questioni parallele, ovviamente: per ogni ruolo da rinforzare, a fine campionato è stata presentata a Conte una lista con un bel po’ di nomi e alternative. Jack Grealish, 29 anni, ha giocato fino a poco fa con De Bruyne al City, e come lui ora saluterà. Jack è una suggestione molto british, con costi elevati che andrebbero valutati; come la formula da mettere in piedi con i Citizens. Il suo contratto scadrà nel 2027. Si esaurirà nel 2028, invece, il rapporto con il Liverpool di Federico Chiesa, 27 anni. Anche Fede è pronto a dire bye ad Anfield e ai Reds, magari anche in prestito, chissà, e rappresenta una soluzione da tenere sempre in considerazione.