De Laurentiis ora è convinto: 40 milioni subito, poi due rate da 17,5 per Osimhen (Moretto)

La trattativa-telenovela tra il Napoli e il Galatasaray per far sì che Osimhen torni in Turchia non si è ancora completata. Ora ci sono novità: il Napoli avrebbe aperto all’idea di ricevere subito 40 milioni e poi due rate da 17,5 milioni, ma vorrebbe un diverso metodo di pagamento sulla seconda rata e soprattutto chiede ancora garanzie bancarie, siano esse fideiussioni o lettere di credito. Ne parlano Matteo Moretto e Fabrizio Romano, sui rispettivi profili social. L’offerta iniziale dei turchi era da 55-60 milioni subito, ma De Laurentiis non ha mai pensato di cedere il nigeriano per una cifra inferiore ai 75 richiesti. Intanto il Napoli non sta ancora chiudendo per Lucca, il che significa che c’è la possibilità che si voglia attendere la chiusura dell’accordo con Osimhen per poter valutare quanti e quali soldi reinvestire.

«Nuovi contatti tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen. Il club turco mantiene la proposta da 40+17,5+17,5 e il Napoli adesso apre a una possibile intesa. Il Napoli, però, chiede garanzie sulla doppia rata da 35m€ e vuole modalità di pagamento differenti sulla seconda rata da 17,5m€. Osimhen preme per tornare al Galatasaray.»

«Oggi sono in corso nuovi colloqui diretti per l’accordo con Osimhen in vista di una settimana cruciale. Offerta del Galatasaray sul tavolo: € 40 milioni ora più € 17,5 milioni e € 17,5 milioni a rate. Il Napoli è aperto a questa soluzione ma insiste su termini di pagamento e garanzie bancarie differenti.»

