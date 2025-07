Osimhen al Napoli ha fatto terra bruciata, tra tifosi e spogliatoio (Repubblica)

"Non vuole più giocare al Napoli, ma De Laurentiis non fa sconti anche perché al Napoli sul mercato nessuno sta facendo concessioni"

Come spiega Repubblica, la frattura tra Victor Osimhen e Napoli sembra ormai insanabile. L’eroe dello scudetto 2023 ha fatto terra bruciata intorno a sé, chiudendo ogni ponte non solo con la tifoseria ma anche, in parte, con lo spogliatoio. Il suo futuro appare segnato. De Laurentiis, dal canto suo, non è disposto a concedere sconti: anche perché, sul fronte acquisti, al Napoli nessuno fa regali. La trattativa è in stallo, ma la permanenza dei dirigenti turchi in Italia lascia aperto uno spiraglio. Nel frattempo, lo spettro di un Osimhen isolato a Castel Volturno aleggia minaccioso e sarebbe particolarmente imbarazzante. Tutto si deciderà a breve.

Al Napoli Osimhen ha fatto terra bruciata anche negli spogliatoi (Repubblica)

Scrive così Repubblica (edizione Napoli) a firma Marco Azzi:

“Osimhen a Napoli non vuole stare più e intorno a sé ha fatto terra bruciata, soprattutto nei confronti dei suoi ex tifosi e anche in parte dello spogliatoio: sedotto e abbandonato dopo il trionfo del 2023. Rimane dunque solo la strada della cessione e il giocatore ha fatto sapere a De Laurentiis di essere disposto ad accettare come unica destinazione il Galatasaray, dove si è invece trovato benissimo nella scorsa stagione. Ma il matrimonio non si è ancora fatto perché il club turco ha impiegato parecchi tentativi per formulare l’offerta giusta, dovendosi confrontare con l’operazione di mercato più complessa e costosa della sua storia.

[…] Ma De Laurentiis sconti per Osimhen non ne fa, anche perché sul fronte acquisti nessuno ne sta concedendo al Napoli. Per rinforzare la squadra il presidente sta infatti investendo molto […] Ma una soluzione per il bomber dovrà essere trovata e fa ben sperare la decisione dei dirigenti del Galatasaray di rimanere in Italia, nel tentativo di trovare l’accordo durante il fine settimana. Mai dire mai, anche se con le banche chiuse la situazione rischia di complicarsi ancora di più. […] L’alternativa è trattenere contro voglia il bomber nigeriano e farlo lavorare da solo a Castel Volturno, sempre che risponda alla convocazione. Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore: dentro o fuori. A Istanbul sono ancora convinti che alla fine una soluzione si troverà. Rien ne va plus.”