Osimhen può sbarcare ad Istanbul entro domani sera. Scambio di documenti in corso tra i club

Victor Osimhen si avvicina sempre di più al Galatasaray. Il tutto è ormai fatto, si attendono solo le firme sui contratti e l’ufficialità che dovrebbe arrivare da un momento all’altro. A seguire le ultime riportate dal media turco aspor.com.

“Il Galatasaray, dopo aver concluso con successo le trattative con il Napoli per Victor Osimhen, ha iniziato il conto alla rovescia per l’acquisto della stella nigeriana. Dopo aver raggiunto un accordo con il Napoli, il Galatasaray ha ufficialmente avviato la procedura di trasferimento. Inviati i contratti alla stella nigeriana per la revisione e la firma. Il valore dell’accordo tra Galatasaray e Napoli è di circa 75 milioni di euro, suddivisi in due anni. 40 milioni di euro saranno versati in anticipo, mentre 35 milioni di euro saranno versati l’anno successivo. Il contratto gli è stato già inviato e in questo momento i suoi avvocati lo stanno esaminando. Lo firmerà a breve. Osimhen arriverà ad Istanbul domani pomeriggio o sera”.

Questo, invece, quanto riportato qualche ora fa sull’argomento dal noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio account “X”, confermando quanto scritto dalla stampa turca.

“Galatasaray e Napoli stanno ora verificando e procedendo con tutti i documenti formali per l’accordo con Victor Osimhen. È stato chiaro fin dal primo giorno di mercato: solo il Galatasaray. Nessuna possibilità per gli altri club”.

🔴🟡📑 Galatasaray and Napoli are now checking and proceeding with all formal documents for Victor Osimhen deal.

He’s been clear since day one of the window: only Galatasaray. No chance for other clubs. pic.twitter.com/PjgDI1mU71

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025