Il Galatasaray ha mandato il contratto ad Osimhen, siamo alle firme (Di Marzio)

E anche la serie tv su Osimhen è arrivata al termine. Il nigeriano lascia il Napoli per 75 milioni di euro come da clausola, con tanto di bonus e di introiti sul profitto dell’eventuale rivendita. Lo stipendio sarà da capogiro. Tutti contenti, con un piccolo amaro in bocca che resta per quelle che sono le potenzialità tecniche di un giocatore che ad un certo punto non ha voluto più nessuno, se non il Galatasaray che gli dà libertà di essere caratterialmente come vuole. Ne parla Di Marzio.

Osimhen, il Galatasaray gli ha mandato il contratto da firmare (Di Marzio)

Si legge così su Gianlucadimarzio.com:

“Sembra arrivata al capolinea la trattativa che porterebbe Victor Osimhen a vestire nuovamente la maglia del Galatasaray a titolo definitivo. Il club turco ha inviato il contratto da visionare e poi da firmare all’attaccante nigeriano. L’operazione tra Gala e Napoli è sempre intorno ai 75 milioni divisi in due anni: 40 subito, 35 l’anno successivo. Dopo le avances rifiutate dall’Al-Hilal, dunque, Osimhen rimarrà in Turchia. Nell’operazione anche una clausola sulla possibile rivendita a club italiani per le prossime due stagioni”.

Intanto, Tuttomercatoweb riporta le parole del tecnico dei Turchi Buruk sulla trattativa: