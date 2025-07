Osimhen, il Galatasaray prova l’affondo decisivo: continuano gli incontri col Napoli, a distanza (Tmw)

Victor Osimhen è stato chiaro: vuole andare al Galatasaray. La proposta del club turco al Napoli è di 40 milioni da versare subito, più ulteriori 35 milioni rateizzati. I colloqui tra i due club stanno continuando affinché si trovi un accordo definitivo, specialmente per quanto riguarda le garanzie bancarie del Gala.

Riprendono gli incontri tra Napoli e Galatasaray per Osimhen

Come riportato da Tuttomercatoweb:

Il Galatasaray non molla e anzi, è pronto all’affondo decisivo. Prosegue infatti il lavoro diretto della dirigenza del club di Istanbul per arrivare al grande obiettivo Victor Osimhen. Ora a distanza. Dopo gli incontri della scorsa settimana a Milano, le parti sono ancora in contatto diretto: il consulente di mercato dei giallorossi di Turchia George Gardi, insieme al vicepresidente operativo Abdullah Kavukcu, stanno provando a trovare l’incastro giusto per strappare la fumata bianca per l’attaccante al presidente Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo Giovanni Manna, con l’obiettivo di portare la punta nigeriana alla corte di Okan Buruk il prima possibile. In questo contesto, occorre ricordare anche la posizione del giocatore, perché Osimhen è stato chiaro già da giorni: la sua volontà è infatti quella di giocare ancora a Istanbul, tanto da aver preferito di fatto il Gala all’Al Hilal e ad ogni altra destinazione che si era aperta nelle scorse ore.

A quanto pare, Osimhen sarebbe intervenuto nel corso di una delle numerose video-call andate in scena negli ultimi giorni tra Napoli e Galatasaray, ribadendo chiaramente la sua volontà di giocare con il Galatasaray. E poi è andato in pressing chiedendo a tutti di sbloccare l’affare: lui ha già raggiunto da un po’ l’accordo personale sulla base di un triennale con opzione sul quarto anno da 16 milioni a stagione.