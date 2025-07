Osimhen atteso nelle prossime ore a Istanbul, domani le visite mediche col Galatasaray (Sportmediaset)

Si sta finalmente concludendo la telenovela legata all’addio di Victor Osimhen dal Napoli e il trasferimento al Galatasaray.

Osimhen atteso in queste ore a Istanbul, domani le visite mediche

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

L’attaccante nigeriano è atteso oggi a Istanbul, domani svolgerà le visite mediche, poi potrà mettere nero su bianco il suo nuovo accordo col Galatasaray.

Nella stagione 2024/25, l’attaccante nigeriano è stato in prestito proprio al club turco, segnando 37 gol e fornendo 8 assist.

Dopo una lunga trattativa, il Gala è riuscito a garantire al Napoli le condizioni bancarie per acquisire le prestazioni di Osimhen a titolo definitivo.

Queste le parole di Alfredo Pedullà sul suo sito web:

“Victor Osimhen corona il suo sogno, la sua grande aspirazione era quella di giocare con il Galatasaray e pochi minuti fa sono stati raggiunti tutti gli accordi. Affare fatto. Funzionerà così: 40 milioni subito, 35 milioni entro il 2026, clausola anti-Serie A per i prossimi 24 mesi, 5 milioni di bonus e una percentuale da futura vendita del 10 per cento accordata al Napoli. Accordo definito, garanzie bancarie in arrivo, Osimhen al Galatasaray!”

La Repubblica scrive:

È tutto proporzionato, per cui per un onesto e non più giovanissimo mestierante come Lucca — 12 gol nell’ultima serie A, ma prima era andato in doppia cifra solo in C — il Napoli è arrivato a sborsare 35 milioni. Il club avrebbe certamente preferito Nuñez, l’uruguaiano del Liverpool che però costava 60 milioni nonostante appena 25 reti in tre stagioni di Premier. Su di lui adesso c’è la Juve, che fatica a trovarne 50 per Kolo Muani ma si sta accorgendo che per un buon attaccante le cifre sono quelle. In fondo hanno molto più senso i 75 che il Galatasaray si è deciso a tirare fuori per Osimhen. Tutti sembrano imitare lo United, che ogni estate sperpera un patrimonio per il bomber del momento e quella dopo non sa come disfarsene per far posto all’ultima fiamma.