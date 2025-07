Osimhen, domani scade il certificato medico: oggi si chiude per il trasferimento al Galatasaray (CorSport)

Victor Osimhen ritornerà al Galatasaray, ormai è questione di ore. Domani scadrà anche il certificato medico che aveva presentato per non andare in ritiro a Dimaro con il Napoli.

Domani scade il certificato medico di Osimhen

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Stavolta ci siamo per davvero. Victor Osimhen e il Galatasaray non sono mai stati così vicini. L’accordo sta per essere definito in ogni aspetto possibile: oggi è la giornata decisiva. Mancava solo l’ultima stretta di mano sulle tante condizioni poste dal Napoli: la percentuale sulla futura rivendita. Anche da questo punto di vista si procede ormai spediti. Un passo dopo l’altro, il Gala si è avvicinato a ogni condizione posta da De Laurentiis che, a sua volta, anche dopo la scadenza della clausola rescissoria aveva ribadito la cifra, 75 milioni, ma aspettandosi di essere accontentato per ogni altra sua richiesta. Alla finestra c’era da sempre l’Al Hilal, ma Osi ha sempre rifiutato la Saudi volendo restare in Turchia.

Ha fatto la sua scelta, ha di nuovo la valigia pronta, è in stretto contatto col suo entourage. Si prepara a ricevere la telefonata definitiva per volare a Istanbul e chiudere così la sua avventura al Napoli iniziata nel 2020. Salvo sorprese al momento non previste, si riuscirà a rientrare perfettamente nei tempi. Domani, infatti, scadrà il certificato medico di Osimhen, quello che l’attaccante aveva spedito alla vigilia del raduno e della partenza per il ritiro e che lo esonerava dall’unirsi ai compagni per l’inizio della nuova stagione.