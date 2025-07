Osimhen al Galatasaray è realtà: soddisfatte una ad una le infinite richieste di De Laurentiis (Fanatik)

"Operazione da 75 milioni di euro. 40 milioni di euro saranno versati in anticipo, mentre i restanti 35 milioni saranno versati al Napoli in due rate entro il 2026"

L’acquisto di Victor Osimhen da parte del Galatasaray è sempre più vicino. Le ultime novità sono state rivelate questa mattina da Fanatik, media turco. Andiamo a vedere quanto si legge.

Osimhen-Galatasaray, chiusura vicina: nuovo record per il calcio turco alle porte

“Il Galatasaray sta per concludere la più grande operazione di mercato nella storia del calcio turco. La trattativa con il Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen si sta per concludere felicemente. Un contratto è sul tavolo tra i due club e la firma è imminente. Il Galatasaray ha finalizzato il trasferimento di Victor Osimhen, un’operazione che farà parlare di sé nel mondo del calcio per anni a venire. Sono state soddisfatte una a una le infinite richieste del presidente del Napoli De Laurentis. Osimhen, che ha respinto offerte abbaglianti da una vasta gamma di paesi, soprattutto arabi, si è dimostrato testardo quanto la dirigenza del Galatasaray”.

“Dopo aver negoziato con il Napoli per 10 giorni e aver mantenuto la propria intenzione nonostante le richieste in continua evoluzione del club italiano, la dirigenza giallorossa sta finalizzando la storica operazione da 75 milioni di euro. 40 milioni di euro saranno versati in anticipo, mentre i restanti 35 milioni saranno versati al Napoli in due rate entro il 2026”.

Il Gala vuole annunciarlo oggi!

“Le procedure di garanzia bancaria sono state completate e la documentazione necessaria è stata presentata. Secondo l’accordo con il Napoli, Osimhen non sarà ceduto a nessun club italiano per i prossimi due anni. Qualora ciò dovesse accadere, verrà corrisposto un indennizzo alla controparte. È stato inoltre stabilito che, qualora Osimhen venisse ceduto a qualsiasi club per un importo superiore a 75 milioni di euro, il Gala riceverà una quota”.

“Secondo la stampa italiana, le parti hanno concordato tutti i dettagli negli ultimi colloqui tra Galatasaray e Napoli. Osimhen avrà uno stipendio annuo di 16 milioni di euro. La durata del contratto è stata fissata in tre anni più uno. Una volta completate le procedure finali, l’attaccante nigeriano sarà a tutti gli effetti un giocatore del Galatasaray. Il piano è il seguente: annunciare ufficialmente il trasferimento di Victor Osimhen alle 19:07, quando si celebra la giornata mondiale del Fenerbahce (club rivale storico del Gala) che si celebra ogni anno il 19 luglio (oggi)”.