Norvegia-Italia, le azzurre a caccia della semifinale

L’Italia femminile sfida la Norvegia per un posto in semifinale agli Europei 2025 che si stanno svolgendo in Svizzera. La partita sarà disputata a Ginvera.

Dall’altro lato del tabellone per queste nazioni ci sono Svezia e Inghilterra che si sfideranno nella giornata di domani a Zurigo. Le azzurre cercano questa semifinale ardentemente, considerando che è un risultato che manca da ventotto anni dal 1997.

Le formazioni delle due squadre:

Norvegia (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Hansen, Mjelde, Reiten; Naalsund, Engen, Maanum; Hansen, Hegerberg, Gauspet all.Gemma Grainger

Italia (3-5-2): Giuliani; Gugliemo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Cantore, Girelli all.Andrea Soncin

Queste le parole di mister Soncin alla vigilia della sfida di stasera, a suonare la carica per le italiane:

“Dal primo giorno ogni partita è da dentro o fuori, lo è stata anche la prima con il Belgio. Penso sia stata la forza delle ragazze in questo percorso, ogni volta che indossi la maglia azzurra è una gara da dentro o fuori. Sappiamo di avere una grande responsabilità. La preparazione della partita è come tutte le altre, viene curato ogni dettaglio”

L’Italia ha anche già affrontato la Norvegia nei gironi di qualificazione agli Europei, le due sfide finirono entrambe in parità con un pareggio a reti bianche in terra norvegese e invece 1-1 in Italia con gol di Giugliano che stasera è titolare di nuovo e vorrà replicare in una sfida ancor più importante.