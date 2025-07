In Germania non si spiegano perché in Italia si parli così poco delle Azzurre e gli Europei femminili

La Sueddeutsche: Italia-Portogallo ha registrato il doppio dei telespettatori in Germania, rispetto alla Rai. Proprio ora che gli uomini sono in crisi, perché non affezionarsi alla Nazionale femminile?

Perché in Italia non viene data la giusta attenzione agli Europei femminili e alla loro Nazionale? E’ questa la domanda che si pongono in Germania. Bisogna scavare per cercare un articolo che parli del torneo continentale più importante in corso, eppure negli altri Paesi europei non è così.

In Germania non si spiegano perché in Italia si parli così poco delle Azzurre

I tedeschi della Sueddeutsche scrivono:

Devi cercare nella Bibbia dello sport femminile italiano per scoprire le donne del calcio. Sulla Gazzetta dello Sport, comprensibilmente, ordinano i loro argomenti in base all’attenzione come il resto di Internet; quindi: calciomercato, Sinner, Formula 1, ancora calciomercato, analisi sul Fantacalcio. Tutto questo ha la precedenza. Ci può essere sospetto quando dietro la pallavolo, le auto e la pallanuoto non si legge ancora nulla di questi Europei femminili. Questo torneo, che è il più grande in corso visto che domenica terminerà il Mondiale per club, deve ancora lottare per avere attenzione in Italia, più che nella maggior parte degli altri Paesi del continente. Negli ultimi anni il calcio femminile si è sviluppato in modo molto positivo a livello globale, ma questa notizia nasconde ancora differenze evidenti nei vari Paesi se si guarda più da vicino. L’Inghilterra è molto più avanti, dietro di essa seguono Francia e Spagna, poi la Germania. Le calciatrici italiane stanno ancora lottando per essere a quel livello di attenzione.

Lo si vede, ad esempio, nella presenza media negli stadi per la Serie A femminile (2300 contro 6660 in Inghilterra), o il fatto che nessuna squadra italiana ha superato la fase a gironi della Champions League nelle ultime due stagioni. Si può anche misurare dai telespettatori. La seconda partita delle italiane all’Europeo contro il Portogallo è stata seguita da 1,6 milioni di telespettatori sulla Rai, per fare un confronto: sulla Zdf (emittente tv tedesca) la stessa partita ha registrato 3,46 milioni di telespettatori. Si possono anche contare gli articoli pubblicati sui quotidiani: sulla Gazzetta, ad esempio, sono apparsi sette articoli sulle Azzurre dall’inizio del torneo. «Una delle sfide è il modo in cui comunichiamo il calcio femminile in Italia attraverso pubblicità e marketing», ha dichiarato Rita Guarino all’Athletic, ex calciatrice e ora allenatrice. C’è una soluzione per il futuro: il campionato è già professionistico e quindi attira calciatrici internazionali, ma manca l’aumento di attenzione. Il Paese desidera una Nazionale di successo, proprio ora che la Nazionale maschile è in crisi.