Ndoye, il Napoli ha offerto 9 milioni per il prestito più 26 milioni per l’obbligo di riscatto (Romano)

Il Napoli ha presentato al Bologna una nuova offerta per Dan Ndoye, ritenuto una priorità per il club azzurro sulla fascia sinistra.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Il Napoli ha fatto al Bologna una nuova offerta per Dan Ndoye: 9 milioni per il prestito, con obbligo di riscatto a 26 milioni + 5 milioni di bonus. Il Nottingham Forest ha già offerto 30 milioni dopo che Ndoye ha concordato il contratto con il club inglese la scorsa settimana.

🚨🔵 Napoli have sent new formal bid for Dan Ndoye to Bologna worth €9m loan fee, €26m obligation to buy plus €5m add-ons.

🌳 Nottingham Forest already offered €30m fee after Ndoye agreed personal terms with #NFFC as priority last week. pic.twitter.com/OjO2FdY7PQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2025