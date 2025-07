Ndoye ha l’accordo con il Napoli sull’ingaggio: il Bologna ha abbassato la richiesta a 40 milioni (Sky)

Il Napoli sta provando a chiudere il secondo esterno sulla fascia sinistra dopo Noa Lang. Il preferito resta Dan Ndoye del Bologna, su cui i rossoblù hanno sempre fatto resistenza chiedendo un prezzo elevato; ma ora sembra che la trattativa si stia sbloccando e che lo svizzero abbia già trovato l’accordo con gli azzurri per l’ingaggio.

Il Bologna ha abbassato la richiesta per Ndoye da 45 a 40 milioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Non solo Noa Lang: il Napoli continua a portare avanti la pista Dan Ndoye. Il club ha trovato l’accordo con l’entourage del giocatore sull’ingaggio. Ora gli azzurri lavoreranno per spingere con il Bologna per trovare l’intesa totale sul cartellino. I rossoblù hanno abbassato le richieste da 45 a 40 milioni di euro.

Scrive il Corsport:

Non è un mistero, per il Bologna, l’interesse del Napoli per Ndoye ma anche per Sam Beukema (26), il primo obiettivo per la difesa. De Laurentiis vorrebbe procedere per entrambi, il Bologna non solo fa muro ma spara alto e insiste: apertura per una sola cessione. Italiano non vorrebbe perderli entrambi considerando che in difesa anche Lucumì può partire. Tutto, però, dipenderà dalle proposte. Nel calcio nulla è certo. Al momento la valutazione economica è elevata: per lo svizzero, il Bologna chiede 40 milioni. Per il centrale: 25-30. Dunque, una settantina di milioni per entrambi. Una cosa è certa: dopo l’accordo con Ndoye, il Napoli proverà ad accelerare con il Bologna.