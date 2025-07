Ndoye ha informato il Bologna che vorrebbe rimanere un altro anno (CorSport)

Il Bologna fa ancora muro per la cessione di Dan Ndoye, anche perché pare che il calciatore sarebbe felice di rimanere in rossoblù almeno un’altra stagione. Napoli e Nottingham Forest monitorano la situazione, raggiungendo già un accordo per l’ingaggio con l’entourage dello svizzero.

Ndoye ha informato il Bologna che vorrebbe rimanere un altro anno

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Il Bologna non ha un’intenzione che sia una di cedere Dan Ndoye. E come nei giorni scorsi ha assicurato, prendendo una posizione estremamente forte anche agli occhi della gente, il capoazienda Claudio Fenucci «solo di fronte a numeri straordinari potremmo sederci attorno a un tavolo per fare le necessarie valutazioni». I numeri a cui si riferisce Fenucci sono 50 milioni, almeno a oggi. Sì, almeno a oggi, perché nel caso in cui il Bologna dovesse lasciar partire Jhon Lucumi, che per il momento non vuole allungare il suo contratto con scadenza giugno 2027, ecco che l’addio di Ndoye non sarebbe più legato ad alcuna cifra. Gli uomini del governo rossoblù hanno sempre dichiarato che al massimo avrebbero venduto due tesori di famiglia, mai tre, e al quel punto già Bologna avrebbe salutato i due difensori centrali.

Nei giorni scorsi i capi del Bologna hanno parlato a lungo con gli agenti di Ndoye, che almeno ad ascoltare ciò che radio mercato sta evidenziando da giorni avrebbero già raggiunto almeno sulla parola un accordo per quanto riguarda la durata del contratto e la cifra dell’ingaggio sia con il Napoli che con il Nottingham Forest. E badate bene, nonostante che per il momento né il Napoli né il Nottingham Forest abbiano fatto ancora arrivare al Bologna neanche una mezza proposta di acquisto. Una volta sottolineato come Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio non siano sorpresi, anche perché il Napoli ha usato la stessa strategia per Sam Beukema, è lecito riportare quanto messo in piazza venerdì dal direttore sportivo del Bologna Di Vaio sul tema Ndoye. «Sappiamo di apprezzamenti di alcune società nei confronti di Dan ma non in maniera ufficiale. Possiamo pensare di prolungare e migliorare il suo contratto, anche perché c’è l’apertura del ragazzo». E rispetto a quello che era stato il comportamento di Beukema e di suo padre, c’è tutta la differenza del mondo. E non è finita qua: attraverso i suoi agenti, Ndoye ha informato Fenucci e Sartori che sarebbe felice di giocare ancora un anno a Bologna.