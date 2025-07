Beukema al Napoli, è fatta: accordo raggiunto per 31 milioni di euro più bonus

Sam Beukema al Napoli: è fatta. La notizia è stata data qualche minuto fa dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano sui propri canali social. Il giocatore, che aveva ormai manifestato chiaramente l’intenzione di lasciare il Bologna (tanto da venire fischiato dai tifosi rossoblù al raduno della squadra nei giorni scorsi), potrà così vestire l’azzurro sulla base di 31 milioni di euro più bonus da versare nelle casse del club felsineo. A seguire quanto si legge dal noto collega.

“Sam Beukema al Napoli, eccoci qui! Accordo raggiunto con il Bologna per 31 milioni più bonus. Beukema ha accettato il trasferimento alcune settimane fa e ora è pronto a firmare i documenti nelle prossime ore. Nuovo difensore centrale per Antonio Conte in arrivo”.

🚨💙 Sam Beukema to Napoli, here we go! Deal agreed with Bologna for €31m fee plus add-ons.

Beukema has agreed to the move weeks ago and he’s now set to sign documents in the upcoming hours.

New centre back for Antonio Conte, coming soon. pic.twitter.com/nBF8NVesct

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025