Ndoye non spingerà per la cessione al Napoli come ha fatto Beukema (Il Resto del Carlino)

La trattativa per Ndoye si complica o comunque non sarà così semplice, nonostante il fatto che pare che lo svizzero abbia già un accordo economico col Napoli. Manna insiste, ma non arriva ancora ai 45-50 milioni (per fortuna, dice chi scrive ndr) richiesti dal Bologna. L’attaccante, da parte sua, non intende forzare la mano: niente rotture, niente strappi. Un atteggiamento opposto a quello di Beukema, ma che potrebbe rallentare l’operazione. Intanto la concorrenza cresce: con Gittens al Chelsea, il Dortmund può rilanciare. Lo scrive il Resto del Carlino.

Ndoye non spingerà per la cessione come ha fatto Beukema (Il Resto del Carlino)

Ne parla così il quotidiano bolognese:

“C’è una pista che potrebbe riaprirsi e porta alla Juventus, più precisamente a Samuel Mbangula (21), a segno contro i rossoblù allo Stadium nel 2-2 all’ultimo respiro. Mbangula sembrava in dirittura d’arrivo al Nottingham Forest insieme con Weah per una cifra complessiva attorno ai 25 milioni, ma il ragazzo ha rifiutato la destinazione. Il Bologna si è rimesso in corsa […] per il giocatore che torna ad essere in cima ai pensieri date le trattative per Ndoye […]

Per Ndoye il Napoli insiste, ma ancora non ha toccato i 45-50 milioni richiesti dal Bologna. Di più, se Beukema ha forzato la mano lo svizzero non lo farà, con gli agenti che hanno già richiesto commissioni super che complicano i piani economici del Napoli, dato che la cessione di Gittens dal Dortmund al Chelsea permette ai tedeschi di rilanciare. La partita Ndoye sarà lunga e lo svizzero inizierà molto probabilmente la preparazione in rossoblù. Il tutto senza dimenticare Noah Okafor, che reduce dall’esperienza al Napoli è rientrato al Milan. Sull’esterno svizzero ci sono, oltre al Bologna, anche il Lipsia e il Werder Brema”.