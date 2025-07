Napoli, è già emergenza: Olivera si fa male, Gilmour, Buongiorno e McTominay ancora fermi (Repubblica)

Repubblica Napoli si sofferma sull’emergenza infortuni. Ieri si è fatto male Olivera. Buongiorno e Gilmour addirittura non hanno ancora recuperato dalla scorsa stagione. Il che francamente appare inspiegabile. McTominay nemmeno ma lui si è fermato a Dimaro. Solo Politano ha ripreso.

Ecco cosa scrive Marco Azzi:

Partenza amara per la seconda fase del ritiro estivo del Napoli, arrivato all’ora di pranzo di ieri in Abruzzo e sceso subito in campo per allenarsi nel pomeriggio allo stadio Patini di Castel Di Sangro: sotto gli occhi di alcune centinaia di tifosi. Sull’entusiasmo che circonda i campioni d’Italia si è abbattuta però una sgradevole doccia fredda per l’infortunio di Mathias Olivera, che è finito ko durante la partitella a ranghi ridotti per un trauma contusivo al polpaccio e ha interrotto la seduta con le mani sul volto, in lacrime. Negative le sensazioni a caldo per il difensore uruguaiano e per Antonio Conte, che ha recuperato per adesso solo parzialmente Politano e continua a non avere a sua disposizione i convalescenti Gilmour, Buongiorno e McTominay. L’infermeria piena rischia di rovinare il compleanno del tecnico leccese, che oggi spegne 56 candeline e avrà poco da sorridere, anche se per lui saranno organizzati dalle istituzioni locali dei festeggiamenti speciali. Al via del campionato mancano infatti appena tre settimane e mezza e tira già un’aria di emergenza.