Castel di Sangro, infortunio per Olivera durante il primo allenamento: trauma contusivo al polpaccio

Questo pomeriggio è iniziato ufficialmente il ritiro di Castel di Sangro del Napoli, seconda parte della preparazione alla nuova stagione che prenderà il via il prossimo 23 agosto. C’è subito da registrare una brutta notizia per Antonio Conte che nel corso del primo allenamento ha già dovuto fare i conti con l’infortunio di Mathias Olivera, costretto ad interrompere anzitempo la seduta per un problema fisico. Il terzino, dopo aver fatto rientro negli spogliatoi, è stato visitato dallo staff medico azzurro che ha effettuato una prima diagnosi. Come riportato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale attraverso un comunicato, si apprende che l’uruguagio ha subito un trauma contusivo al polpaccio destro. Nei prossimi giorni saranno più chiare le sue condizioni, ad ogni modo non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave.

Olivera Ko al primo allenamento a Castel di Sangro, la diganosi

“Inizia il ritiro di Castel di Sangro. Primo allenamento per i campioni d’Italia allo stadio Patini. Gli azzurri hanno svolto una parte tecnica iniziale e a seguire una partitella. Olivera ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al polpaccio destro. Buongiorno, Gilmour, McTominay e Politano hanno svolto allenamento differenziato”.

Anche a Dimaro c’era stato qualche problemino di troppo per Olivera, come si legge da questo report dello scorso 20 luglio.

“Il terzino uruguaiano ha invece svolto lavoro aerobico insieme ai giovani Obaretin, Vergara, Coli Saco e Sgarbi. Nella giornata di ieri, non aveva preso parte all’allenamento pomeridiano”.