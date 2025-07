Miretti è un pupillo del ds Manna: garantirebbe al Napoli duttilità e resistenza fisica (Gazzetta)

Il Napoli deve completare l’organico del centrocampo e, dunque, tra gli interessi degli azzurri è spuntato Fabio Miretti. Il classe 2003 era l’anno scorso in prestito al Genoa, ma il suo cartellino appartiene alla Juventus.

Miretti garantirebbe al Napoli duttilità e resistenza fisica

La Gazzetta dello Sport scrive:

Le priorità sono in altre zone, ma comunque la rosa va completata al più presto. E seguendo il lavoro di campo di questi giorni in Val di Sole, appare chiaro che entro la fine del mercato il Napoli dovrà aggiungere una nuova pedina a centrocampo. C’è da considerare anche la Coppa d’Africa, che priverà Conte di un elemento imprescindibile come Anguissa tra dicembre e gennaio. E Gilmour è ancora alle prese con un fastidio inguinale e sta facendo lavoro personalizzato sin dal primo giorno, mentre McTominay sta lavorando a parte per un affaticamento. Insomma, il sesto centrocampista è una necessità e il Napoli ha già in mente il profilo ideale per completare il reparto. È Fabio Miretti. E’ un pupillo di Manna, che lo ha visto crescere nel settore giovanile bianconero e pure districarsi in prima squadra. Duttilità, qualità tecnica e resistenza alla fatica, Miretti si sposa benissimo con le esigenze del Napoli. E si incastrerebbe bene nelle liste da presentare per la Serie A e per la Champions: essendo un 2003, è un “under” e non andrebbe a occupare posti da “over”.

Può giocare da mezzala ma pure da trequartista alle spalle di una o più punte, in base alle esigenze. Nella Juve non è intoccabile, anzi. E il club bianconero ha bisogno di fare plusvalenze. Miretti, che è prodotto del vivaio, garantirebbe una plusvalenza totale nei conti della Signora. Il Napoli, al momento, deve prima sistemare la questione esterno e portiere, e valutare cosa fare con il vice Di Lorenzo. Col centrocampista non sarà difficile trovare un’intesa più o meno rapida. L’affare potrebbe decollare già dalla prossima settimana.