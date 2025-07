Miretti-Napoli, chiusura vicina: operazione da 12 milioni, contratto da 1,5 milioni per 4 stagioni (Sky)

Fabio Miretti è sempre più vicino alla firma col Napoli. La chiusura dell’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli. Un’accelerata improvvisa per una trattativa che non sembrava dovesse decollare in tempi così brevi. Il centrocampista della Juve può essere a sorpresa il prossimo volto della squadra di Antonio Conte. A seguire tutte le novità.

Miretti vicino alla chiusura col Napoli: le cifre e i dettagli

Secondo il noto collega, il Napoli sta spingendo per chiudere in fretta Miretti a centrocampo. Operazione tra i 10 e i 12 milioni di euro, per il giocatore è pronto un contratto di 4 anni da 1,5 milioni di euro a stagione. Il Napoli starebbe valutando se chiudere subito a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. L’affare è comunque molto vicino alla fumata bianca.

Proprio questa mattina la Gazzetta aveva rilanciato con quanto segue.

“Fabio Miretti è già alla Continassa. Si allena in attesa che la Juve dia il via alla preparazione pre campionato e di conoscere meglio il proprio futuro. Dopo la buona stagione di crescita in prestito al Genoa, la prima lontana da Torino dopo aver fatto l’intera trafila giovanile alla Juve, il centrocampista è alla ricerca di un contesto che possa valorizzarlo. Tudor lo apprezza molto ma nel ruolo di trequartista potrebbe esserci troppo traffico per riservargli uno spazio adeguato”.

“Piuttosto c’è il Napoli che avanza sulle sue tracce, per volontà di Manna che era già il suo direttore sportivo in bianconero prima in Primavera e poi in Next Gen. La Juve è disposta ad ascoltare le proposte sulla base di 20-30 milioni: una forbice che si potrebbe assottigliare eventualmente con l’inserimento di una parte variabile e delle proiezioni di rendimento futuro. Nessun discorso avviato ad ora, anche se il fronte campano appare più caldo rispetto all’ipotesi Bologna”.