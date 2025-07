Milinkovic-Savic di nuovo nel mirino del Napoli (Pedullà)

Il Napoli è tornato dirompente su Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino.

Milinkovic-Savic è di nuovo nel mirino del Napoli

Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà attraverso un tweet:

Esclusiva: il Napoli torna a sorpresa su Vanja Milinkovic-Savic. Valutazioni in corso.

Esclusiva: il #Napoli torna a sorpresa su Vanja #MilinkovicSavic. Valutazioni in corso — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 12, 2025

Sul suo sito il giornalista scrive:

Sorpresa. Il Napoli torna su Vanja Milinkovic-Savic: non se ne parla più da settimane, i riflettori erano puntati sul Leeds, ma nelle ultime ore il Napoli ha ripreso a informarsi concretamente e potrebbe decidere di affondare. Il Leeds sta insistendo, il portiere serbo ha aperto ma preferisce aspettare: ha dato la preferenza al Napoli, confida in un affondo del club di De Laurentiis e fino a quel momento resterà in attesa. Gli azzurri hanno sondato un profilo all’estero, ma adesso Milinkovic-Savic potrebbe concretizzarsi e sarebbe una sorpresa dopo settimane di silenzio. Concorrenza con Meret? Il protagonista di due scudetti è a conoscenza della situazione, quindi nessun problema. Piuttosto cambierebbe la filosofia sulla volontà di fare un investimento per un altro portiere forte, presto avremo riscontri. Ricordiamo che la clausola di Milinkovic-Savic per l’Italia è di circa 19 milioni.

Il portiere era finito anche nel mirino del Fenerbahçe

Lo spiega Tuttosport:

Voci dalla Turchia, novità su Vanja Milinkovic-Savic. Il Fenerbahce, squadra allenata da José Mourinho, sta valutando anche il portiere serbo, su cui pende una clausola rescissoria di circa 19,5 milioni di euro, compresi i contributi di solidarietà (il Torino incasserebbe 16 milioni abbondanti, nel caso). La formazione turca ha intanto messo sul mercato il croato Dominik Livakovic, che durante la stagione aveva man mano perso il posto da titolare, in particolare dopo un brutto infortunio muscolare tra gennaio e febbraio. […]

E così, in attesa di verificare la concretezza dell’interesse per Vanja da parte della formazione di Istanbul, è doveroso tornare a evocare il Napoli, quale potenziale primo candidato all’acquisto del serbo. Conte, si sa, vorrebbe due portieri di primo livello per dare l’assalto al campionato e alla Champions: e a Meret, che intanto ha rinnovato il contratto, vorrebbe affiancare Vanja. Il Napoli, però, quando è entrato in trattativa col Torino ha valutato Milinkovic 16 milioni, da cui detrarne poi una decina per il passaggio di Ngonge in granata. Niente da fare: Vagnati ha sempre chiesto almeno 19 milioni per Vanja.