Mbappé fa un passo indietro e ritira la denuncia contro il Psg (L’Équipe)

Secondo L’Équipe, Mbappé ha ritirato la denuncia per molestie contro il Psg, scegliendo di abbassare i toni sul piano legale per concentrarsi sul campo.

Kylian Mbappé ha ritirato la denuncia penale contro il Psg per molestie morali e tentata estorsione, ma resta aperta la causa civile per recuperare 55 milioni di euro tra stipendi e bonus non pagati. Dopo mesi di tensioni e scontri legali, i rapporti con il presidente Al-Khelaïfi sembrano essersi leggermente distesi. Ora resta da vedere cosa accadrà al Mondiale per club.

Leggi anche: Booba contro Mbappé: «Se non lasci in pace Al-Khelaïfi, dirò cosa fai a Palm Beach e perché hai preso una gastro»

Mbappé ritira la denuncia. Lui e il suo entourage ora vogliono focalizzarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo (L’Équipe)

Queste sono le indiscrezioni emerse dall’articolo pubblicato oggi da L’Équipe:

“Secondo le nostre informazioni, lunedì gli avvocati di Kylian Mbappé hanno ritirato la denuncia contro ignoti per molestie morali e tentata estorsione di firma, presentata lo scorso 16 maggio e che aveva portato, il 24 giugno, all’apertura di un’inchiesta giudiziaria da parte della procura di Parigi e alla nomina di due giudici istruttori.

L’attaccante del Real Madrid e il suo entourage vogliono ora abbassare i toni sul piano legale per concentrarsi esclusivamente su quello sportivo. Tuttavia, mantengono ancora in piedi il ricorso contro il Psg presso il consiglio dei Prud’hommes (tribunale del lavoro) per recuperare 55 milioni di euro tra stipendi e bonus non pagati relativi agli ultimi mesi di contratto con il club parigino.

Negli ultimi giorni, i rapporti tra Mbappé — che ha sempre mostrato rispetto verso il suo ex club — e Nasser al-Khelaïfi si sono distesi, come dimostra anche la recente dichiarazione del presidente del Psg, il 10 giugno: «Abbiamo avuto fortuna quest’anno, anche senza di lui, ma gli auguro il meglio al Real, dal profondo del cuore.»

I due potrebbero incrociarsi mercoledì, prima o dopo la semifinale del Mondiale per club che vedrà affrontarsi Psg e Real Madrid, nel New Jersey. A quanto pare, non si ignoreranno.”