Marotta sicuro: «Calhanoglu non ha chiesto la cessione. Lookman? Ne parliamo la prossima volta»

Beppe Marotta a ruota libera. Il presidente dell’Inter si è lasciato andare a margine della presentazione della partnership tra Inter e BYD, parlando alla stampa presente e facendo alcune rivelazioni soprattutto di mercato. A seguire le sue principali parole, partendo dal futuro di Hakan Calhanoglu, riportate da Gazzetta.it.

Le parole di Marotta

«I turchi sono allegorici, noi Calhanoglu lo sentiamo sempre ma lui sta zitto. Quando arriverà lo faremo parlare. Siamo davanti a fantomatiche richieste che a noi non arrivano mai. Non vorrei che Hakan diventasse un caso perché non lo è: non ha mai manifestato la volontà di andare via e noi il 23 lo aspetteremo qui al raduno. Chiaro che ci parleremo. Lookman? Di lui parleremo la prossima volta».

Dunque se per il centrocampista turco, il numero uno nerazzurro ha concesso un’apertura, diverso il discorso per il fantasista nigeriano. Queste le ultime su di lui, riportate dal Corriere dello Sport stamane.

“L’Inter ricomincerà oggi a lavorare intensamente all’affare e rilancerà. E il Napoli, nel frattempo, continuerà a restare in attesa, pronto eventualmente a inserirsi: il direttore sportivo Manna ha fatto la prima mossa di recente proponendo agli agenti di Lookman un salario da cinque milioni a stagione, superiore di circa un milione rispetto a quello prospettato dall’Inter. Se lo stallo Atalanta-Inter non sarà superato in tempi brevi, evidentemente avrebbe anche la chance di studiare l’operazione da prospettare alla Dea. Con una variabile imprescindibile: Giacomo Raspadori, di certo uomo decisivo per la conquista dello scudetto ma anche attaccante alla ribalta nella seconda parte della stagione. Dopo tante esclusioni. La situazione di Jack è ancora in sospeso: la sua eventuale cessione sbloccherebbe l’azione su Lookman”.