In Italia si fa fatica a vendere calciatori, per questo tutti gli affari si spostano ad agosto (Libero)

È il caso di Manna che ha da piazzare 10 esuberi. Così anche l'Inter e il Milan: le grandi squadre in Italia hanno un dannato bisogno di abbassare il costo rosa, in Premier anche le piccole acquistano dalle grandi

Manna ha 10 esuberi da piazzare. In generale, dice Libero, vendere in Serie A è più difficile che acquistare perché il mercato interno ristagna, non è come in Premier (dove anche le piccole acquistano dalle grandi ndr). Le grandi in Italia si muovono con prestiti per abbassare il costo rosa. Il Napoli abbasserebbe – se vendesse in fretta i 10 esuberi – questo costo di ben 30 milioni di euro.

Vendere giocatori è difficile in Serie A, Manna lo sa bene con 10 esuberi (Libero)

Scrive così Libero:

“La cosa più difficile del mercato non è comprare ma vendere. Peccato però che, soprattutto in questa fase, prima di acquistare si debba cedere. E se tutti stanno cercando di cedere, non c’è nessuno che acquista, e allora nessuno riesce a cedere. È il classico stallo di metà luglio che sposta il grosso degli affari ad agosto. In Italia è accentuato perché il mercato interno ristagna. La Premier che ha soldi da buttare alimenta questo sistema di aggiustamenti interni, anche le piccole comprano dalle grandi […]

Le grandi hanno dannato bisogno di vendere non per guadagnare soldi ma per ridurre il costo rosa (monte ingaggi più ammortamenti dei cartellini) […] Anche il Napoli che ha alzato il costo rosa dovrà vendere […]perché al “povero” ds Manna toccherà piazzare Cajuste, Folorunsho, Hasa, Vergara, Zerbin, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Cheddira e Ambrosino. […]

L’Inter potrebbe coprire l’inserimento di Leoni solo con le cessioni di Stankovic, Sebastiano Esposito, Taremi, Asllani e Palacios. Cessioni, non prestiti. E non perché da questi arriverebbero i 40milioni necessari per Leoni: è che questi cubano oltre 18 milioni di costo rosa. […] Si dice che Juventus e Milan siano indietro nei lavori, ed è vero, ma avete contato i rami secchi da tagliare? Di Vlahovic si sa, ma la Signora ha pure Arthur che nessuno vuole dopo la miseria di 15 presenze in prestito al Girona. […] Quasi impossibile, anche volendo, riuscire a cedere Douglas Luiz e Koopmeiners: chi offrirebbe mai 40milioni necessari per non fare minusvalenza? È il lascito di Giuntoli.”