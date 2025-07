“Ma che ne sanno gli altri…”: il Napoli è il capofila in Serie A per la solidità del centrocampo (CorSera)

Il Napoli potrà contare nella prossima stagione sulla solidità del suo centrocampo. Ai titolarissimi, e Gilmour, si è aggiunto anche Kevin De Bruyne, arrivato dal Manchester City a parametro zero.

Il Napoli è davanti a tutti in Serie A per la solidità del centrocampo

Le big di Serie A, al momento, non hanno la parte centrale del campo così rafforzata come quella degli azzurri. “Ma che ne sanno gli altri…”, per citare una canzone di Gazzelle.

Il Corriere della Sera scrive:

I turisti del calcio mercato non si possono distrarre un attimo: le vetrine cambiano in continuazione. E il Napoli è lì davanti a tutti, per la solidità del suo centrocampo, mix di tecnica, fisicità e ritmo con Lobotka, McTominay, Anguissa e naturalmente De Bruyne, che dovrebbe colpire da mezzala destra. In sala macchine le altre hanno ancora troppi punti interrogativi. Gente che entra, gente che esce. O dovrebbe uscire. Ma questo centrocampo non è un albergo. E servono certezze.

Allenamenti intensi a Dimaro:

«L’anno scorso non ero qui, perché ero agli Europei. Quest’anno sono qui a Dimaro e so che sarà duro ogni allenamento: ci alleniamo molto, ma è normale lo abbiamo imparato dall’ultima stagione».

Lobotka sui nuovi acquisti:

«Ovviamente conosciamo De Bruyne: porta molta qualità nel centrocampo, è abile con la palla, conosce bene il calcio, è un giocatore fantastico. Non sono tanti i giocatori come lui a livello mondiale. Si muove bene tra le linee, al City ha fatto un sacco di assist segnando anche dei gol. Può aiutarci a raggiungere un alto livello. Anche Noa Lang è molto bravo nell’uno contro uno, è anche veloce. Beukema si sta allenando duramente e anche Lucca è forte. Penso che tutti i giocatori che sono venuti hanno grandi qualità».