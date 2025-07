Lucca-Napoli, Sky: gli azzurri vogliono chiudere per un prestito con obbligo di riscatto

Il Napoli sta provando a chiudere il più in fretta possibile l’arrivo di Lorenzo Lucca dall’Udinese, che sarà il vice di Romelu Lukaku per la prossima stagione.

Il Napoli vuole chiudere per Lucca con un prestito con obbligo di riscatto

Sky Sport scrive:

La squadra di De Laurentiis continua a lavorare con l’Udinese per il prestito con obbligo di riscatto di Lucca. Si vuole chiudere a breve e non resta che sistemare gli ultimi dettagli sui bonus.

Il Corriere dello Sport scrive con Fabio Mandarini:

Il Napoli è sicuro che Darwin Nunez e Lorenzo Lucca sarebbero entrambi pronti a giocare con i campioni d’Italia. I due centravanti finiti in cima al listone di Conte e Manna per rinforzare la coppia con Lukaku hanno aperto senza remore, ma le storie sono molto differenti nei rispettivi contorni. A cominciare dalla rigidità degli interlocutori: il Liverpool non cede di un millimetro e continua a insistere con la sua richiesta da 60 milioni di euro. E Darwin, dettaglio non da poco, non ha ancora trovato l’accordo personale sull’ingaggio. Risultato: tempi lunghi in prospettiva. Ma il Napoli ha fretta, la stagione sta per cominciare. E così, negli ultimi due giorni il club ha accelerato con l’Udinese per Lucca, 24 anni e due metri d’altezza (201 cm), mai considerato una seconda scelta ma una scelta diversa per caratteristiche e prospettive. Anche perché, con il Milan e soprattutto l’Atalanta in agguato, i rischi cominciano ad aumentare.