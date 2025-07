Lucca è corteggiato anche da Atalanta e Milan, il Napoli è fermo a 35 milioni (CorSport)

Il Napoli deve necessariamente ingaggiare al più presto un vice Lukaku, anche perché su Lorenzo Lucca, che gli azzurri seguono da tempo, sono piombate due competitor italiane.

Lucca è corteggiato anche da Atalanta e Milan, il Napoli è fermo a 35 milioni

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport scrive:

Bisogna cominciare a correre perché iniziano a muoversi anche le altre. Sul centravanti dell’Udinese, ad esempio, sta per esserci folla. Il Napoli era arrivato per primo ma ora la concorrenza aumenta. Il club di De Laurentiis lo segue da più di un anno. Piaceva già la scorsa estate. L’Udinese, per cederlo, chiede 40 milioni. Il Napoli si era spinto fino a 35. Con il giocatore c’è già l’accordo per un contratto di cinque anni. Su Lucca, però, avanzano altri due club: il Milan e l’Atalanta. I rossoneri lo seguono, ma al momento il suo nome è legato ad altri incastri offensivi. Ha decisamente più fretta l’Atalanta che ha appena ceduto Retegui e ha bisogno di una nuova punta. La Dea ha soldi a sufficienza per accontentare le richieste dell’Udinese. Nei giorni scorsi era arrivata anche una telefonata da Madrid, sponda Atletico. Ma il destino del centravanti sarà ancora in Italia e ora, per lui, c’è l’imbarazzo della scelta.

Il Napoli è a un bivio per l’attaccante che affiancherà Romelu Lukaku nella prossima stagione. Se decidesse di risparmiare e andare su un profilo che costa meno, come Lorenzo Lucca dell’Udinese (rispetto a Darwin Nunez del Liverpool), gli azzurri potrebbero fare un tentativo sull’esterno per prendere Ademola Lookman dall’Atalanta.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Se il Napoli sceglierà Lucca come attaccante, versando una cifra decisamente inferiore rispetto a quella necessaria per Nunez, potrebbe decidere di investire su Lookman e non su Ndoye per l’esterno.