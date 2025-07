Lookman vorrebbe cambiare aria: il Napoli può offrire Raspadori all’Atalanta (Repubblica)

Alla Dea piace molto Raspadori e cercano qualcuno che sostituisca Retegui. Non c'è fretta per ora, perché gli azzurri devono prima cedere Osimhen.

Il Napoli sta seguendo diversi esterni per la prossima stagione e tra questi c’è Ademola Lookman dell’Atalanta, che lo scorso anno ha segnato 15 gol in Serie A.

Lookman vorrebbe cambiare aria: il Napoli può offrire Raspadori all’Atalanta

Per arrivare al nigeriano, gli azzurri starebbero pensando di offrire Giacomo Raspadori, che piace alla Dea per sostituire Retegui, trasferitosi in Arabia.

Scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica:

Il Napoli non ha mai smesso di pensare ad Ademola Lookman; il 27enne avrebbe voglia di cambiare aria. Il Napoli potrebbe mettere sul piatto Raspadori. Se ne parlerà presto: gli azzurri devono prima completare la cessione di Osimhen e poi accelerare su tutti i fronti.

“Kenan Yildiz, Rafa Leao, Ademola Lookman e Dusan Vlahovic. Il Barcellona, oggi o domani, vorrebbe fare un colpaccio di mercato nella nostra Serie A. I talenti nel mirino, del resto, sono tutti elementi in grado di aumentare ulteriormente la pericolosità dell’attacco di mister Flick, portando gol, assist e tanta qualità per il presente e per il futuro. Una mossa necessaria sia dal punto di vista tecnico sia da quello umorale, visto il rinnovo con l’Athletic del principale obiettivo Nico Williams”.

“Il Barça nelle scorse settimane ha fatto un sondaggio con l’entourage di Lookman. L’attaccante dell’Atalanta non ha mai nascosto la sua voglia di compiere un ulteriore grande salto in carriera. A Deco e agli uomini mercato culé piace da tempo, anche se le frizioni con Ter Stegen (stessi agenti) e l’alta valutazione fatta dall’Atalanta (circa 50 milioni) non semplificano sicuramente le cose”.