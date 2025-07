L’Italia femminile non ha ancora entusiasmato all’Europeo, ma c’è stata una crescita (Guardian)

Ora che è stato delineato il quadro completo dei quarti di finale dell’Europeo femminile, il Guardian ha scritto un commento sul percorso delle nazionali nella competizione finora. L’Italia affronterà la Norvegia mercoledì alle 21.

L’Italia femminile non ha entusiasmato, ma è cresciuta in questo Europeo

Il quotidiano britannico scrive:

La squadra di Andrea Soncin è stata il “cavallo oscuro”; senza entusiasmare il mondo, hanno impressionato nel raggiungere la fase a eliminazione diretta per la prima volta dal 2013. Una vittoria tagliente sul Belgio dopo un meraviglioso gol di Arianna Caruso ha dato il via alla loro spedizione, ma dopo c’è stato un deludente pareggio con il Portogallo, segnato da molte occasioni sprecate davanti alla porta. Tuttavia, le Azzurre hanno messo in mostra contro la Spagna, in particolare nel primo tempo, la loro crescita. Il quarto di finale con la Norvegia sarà una grande opportunità.

Le Azzurre hanno creato le migliori occasioni. Girelli è stata al centro dell’azione diverse volte, costringendo a due grandi parate Morais. Portogallo spesso graziato dalla fortuna. Quando l’attaccante della Juventus ha colpito su cross basso di Sofia Cantore, la palla sembrava destinata ad andare in rete, ma Morais ha istintivamente bloccato il tiro un piede. Girelli è un personaggio che incarna il calcio femminile in Italia e in questa competizione finora ha lasciato il segno con uno spettacolare tiro a giro che non ha dato alcuna possibilità alla portiera avversaria di arrivarci. Mentre si commuoveva durante i festeggiamenti del gol, il significato di quel momento era inciso sul volto dell’attaccante.