Le tasse dimezzano i premi di Sinner e Swiatek: “solo” 2,5 milioni di dollari (Forbes)

E alla tennista si applica un 4% in più visto che ha la residenza in Polonia. A Monaco invece sul reddito non si pagano tasse.

La vittoria di Jannik Sinner e Iga Swiatek a Wimbledon ha fruttato loro un premio di quattro milioni di dollari in uno dei tornei dal montepremi più ricco di sempre. Wimbledon distribuirà quest’anno, infatti, una cifra di 72,2 milioni di dollari con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Ma quanto pagheranno di tasse i due vincitori? Se lo è chiesto Forbes che ha intervistato degli analisti finanziari per i quali la vincita potrebbe essere dimezzata dalle tasse.

Sinner e Swiatek, la vittoria paga 5 mln di dollari (lordi)

Forbes scrive:

Secondo Andreas Bosse, consulente legale fiscale internazionale con sede a Monaco, il Regno Unito tassa i montepremi di Wimbledon e i guadagni derivanti dalle sponsorizzazioni delle attrezzature utilizzate nel torneo. Il vincitore paga inoltre una ritenuta d’acconto iniziale del 20% prima di pagare un’imposta fino al 45% dopo aver dedotto le spese correlate. Il primo premio di Wimbledon da 3 milioni di sterline (circa 4,05 milioni di dollari), assegnato sia alla campionessa femminile che a Jannik Sinner, sarà probabilmente tassato a un’aliquota effettiva del 36,52%, ha detto a Forbes Sean Packard, direttore fiscale di OFfsWealth, riducendo le vincite ad almeno 2,5 milioni di dollari. Swiatek probabilmente pagherà anche un’ulteriore tassa del 4% in Polonia, riducendo le sue vincite nel campionato di altri 162.000 $. Sinner non pagherà tasse aggiuntive perché la sua residenza principale si trova Monaco, esente da imposta sul reddito. Sinner non è l’unico tennista che risiede a Monaco. Come lui il serbo Novak Djokovic, sconfitto da Sinner in semifinale a Wimbledon, il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e il greco Stefanos Tsitsipas. Inoltre i piloti di Formula 1 Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc.

Alcaraz è il tennista più pagato al mondo: 42.3 milioni

Il premio da 2 milioni di dollari assegnato ad Alcaraz e Anisimova che hanno perso la finale verrebbe ridotto di oltre 700.000 dollari, ovvero 1,2 milioni di dollari, se tassato con l’aliquota del 36,52%. Gli Stati Uniti richiedono poi il pagamento di imposte aggiuntive, tra cui imposte sul lavoro autonomo o un’ulteriore sovrattassa Medicare, il che potrebbe ridurre il premio dell’americana Amanda Anisimova, sconfitta dalla Swiatek in finale. Ma non è Jannik Sinner il tennista più pagato al mondo. Secondo Forbes è Alcaraz con un totale di 42,3 milioni di dollari di guadagni dentro e fuori dal campo. Swiatek si classifica quarto con 26,7 milioni di dollari di guadagni, seguito da Sinner, con un totale di 26,6 milioni di dollari.