L’Inghilterra non sforna più nove, il talento e l’istinto vengono ingabbiati ed educati. «Si insegna a giocare solo in un modo». In Scandinavia invece no e lì nascono Isak, Gyokeres, Haaland

La guardiolizzazione delle scuole calcio non produce più attaccanti inglesi: l’allarme del Times che invidia la Scandinavia

Mentre la Premier League spende cifre folli per gli attaccanti, un’analisi approfondita del Times, a firma di Jonathan Norcroft, rivela una tendenza preoccupante: la carenza di numeri 9 inglesi emergenti. Al contrario della Scandinavia, e in particolare della Svezia. Il Times si chiede perché e anche loro (come Allegri in Italia) individua il problema nelle scuole calcio. Ne viene fuori una analisi sul metodo Guardiola (la guardiolizzazione) delle Academy inglesi.

Il Times scrive:

Il paradosso inglese del metodo Guardiola: talenti a tutto campo, ma pochi bomber

Theo Walcott, ex attaccante dell’Arsenal, ha recentemente sollevato un quesito cruciale: «Perché non riusciamo a trovare un numero 9?» Le Academy inglesi sono in grado di produrre una vasta gamma di attaccanti esterni e trequartisti abili, ma faticano a sfornare centravanti di qualità. La critica principale ruota attorno a un sistema che «insegna un solo modo» di giocare, come osservato da Gus Poyet. Si privilegiano dribbling, passaggi in spazi stretti e tocchi precisi, ma si tralascia l’iniziativa, il contatto fisico e l’azione decisiva che caratterizzano un vero attaccante.

La guardiolizzazione del calcio e la soppressione dell’istinto

Leif Smerud, psicologo e consulente per l’alta performance che ha lavorato con l’attaccante del Manchester City Erling Haaland, ha coniato il termine “Pepificazione” (noi diremmo guardiolizzazione) per descrivere lo sviluppo giovanile inglese. A suo dire, gli allenatori, forse ispirati erroneamente allo stile di Pep Guardiola, modellano ogni bambino per essere tattico, posizionale e basato sul possesso palla. Ciò comporta la soppressione degli istinti naturali, in particolare quello di cercare la porta e segnare. In Norvegia e Svezia, invece, si incoraggia una maggiore “libertà” nel gioco, permettendo ai giovani di esprimersi e di coltivare l’intuizione e l’istinto, elementi fondamentali per un attaccante.

Smerud sottolinea che, mentre in passato il calcio era considerato un’alternativa alla scuola, intesa come metodologia, oggi «il calcio è scuola». È un luogo di formazione. In Scandinavia, i giovani rimangono più a lungo nelle squadre di base, con regole che li mantengono nei club e nelle aree originali, favorendo un approccio più “incentrato sul gioco” piuttosto che sul “lavoro di pattern” (esercizi guidati) che domina in Inghilterra dopo l’avvento di Guardiola.

Meno allenamenti, più istinto: la forza del calcio di strada

Ian Burchnall, con la sua esperienza in Norvegia e Svezia, conferma che i giovani scandinavi sono «meno allenati e hanno più istinto». La diffusione di superfici artificiali ha contribuito a ricreare un ambiente simile al «calcio di strada», dove i giocatori sono liberi di esplorare e sviluppare le proprie capacità in modo più naturale. Le leghe norvegesi e svedesi, con meno partite stagionali rispetto alla Premier League, offrono anche più tempo per l’allenamento e la preparazione individuale, un vantaggio cruciale per lo sviluppo dei giovani attaccanti.

Il Times conclude: La Premier League ha dormito?

Il fatto che club come il Manchester United abbiano perso l’opportunità di ingaggiare a cifre irrisorie talenti come Haaland, Isak e Mohammed Kudus (un altro prodotto della scuola danese), come rivelato dallo scout Tommy Moller Nielsen, è un segnale preoccupante. «I club inglesi si sono addormentati in Scandinavia,» afferma King. Tuttavia, la situazione è cambiata: «tutto il calcio è ora attento ai loro attaccanti.» La lezione è chiara: la libertà di espressione, la valorizzazione dell’istinto e un percorso di sviluppo graduale potrebbero essere la chiave per sbloccare la prossima generazione di grandi attaccanti. Sarà l’Inghilterra in grado di imparare e adattare il proprio modello?