Il Napoli ha vinto grazie all’umiltà e alla laboriosità delle formiche (Gazzetta)

Il Napoli ha vinto grazie all’umiltà e la laboriosità delle formiche (Gazzetta)

A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Luigi Garlando.

Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto e Conte il suo sesto campionato. Al tecnico spetta di diritto la copertina, per l’entusiasmo con cui ha saputo trascinare squadra e città e per il sapiente cinismo, figlio dell’esperienza, con cui ha saputo approfittare delle circostanze favorevoli: la fallita rifondazione tecnica di Milan e Juve, gli sperperi da cicala dell’Inter, il privilegio impagabile di una stagione senza coppe europee. Il Napoli ha avuto l’umiltà e la laboriosità delle formiche e, pur riducendo al minimo gol e spettacolo, ha meritato ampiamente il titolo, perché ha vinto come e quando doveva. Al contrario dell’Inter che, se ieri a Como avesse dovuto piangere tutti i suoi rimorsi, avrebbe fatto esondare il lago. Due scudetti in tre stagioni ribadiscono la statura di grande del Napoli e reclamano applausi anche per il presidente De Laurentiis che non ha mai perso di vista i bilanci.