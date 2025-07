La Fifa apre l’ufficio nella Trump Tower e il calcio smette di essere antiamericano (Guardian)

The Guardian scrive che La Fifa ha annunciato martedì di aver aperto un ufficio nella Trump Tower il Presidente degli Stati Uniti, a sua volta ha annunciato che avrebbe assistito alla finale del Mondiale per Club. La presenza di Trump a un torneo di cui possiamo essere sicuri al 95% che non capisca, aggiunge The Guardian. E’ senza dubbio, un enorme colpo di scena e una vittoria politica per il football. Questo è uno sport che solo un decennio fa era apertamente considerato antiamericano, scarabocchiato nella lista dei suoi scrupoli tra i meteorologi e Judy Blume. Ann Coulter ha descritto la crescente popolarità del calcio come un “segno del decadimento morale della nazione”. Glenn Beck l’ha paragonata all’Obamacare: “Non importa come cerchi di convincercelo, non importa quante celebrità ti porti… non vogliamo averci niente a che fare”.

La vittoria della Fifa con il calcio, sport antiamericano

Per più di un secolo, l’unico vero sport americano è stato un vero sport americano, preferibilmente uno che avesse un proprio titolo mondiale e un campionato sigillato. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di giocare gli sport di nessun altro e la sacra trinità di baseball, football americano e basket lo sottolinea. Sono storie delle origini accuratamente costruite che negano qualsiasi somiglianza con il cricket o il rugby. Questo caro isolazionismo sportivo ha alimentato una cultura fervente e patriotticamente unica. Così radicata che per tutto il XX secolo persino un’ossessione mondiale come il calcio non ha avuto più risonanza dello scarpino di Diana Ross alla cerimonia di apertura dei Mondiali del 1994. Il torneo nel suo complesso lasciò indifferenti gli abitanti del posto. Eppure, grazie al potere assoluto del commercio americano, USA 94 fu comunque un successo finanziario.

Fifa, Cricket e Formula1 hanno sfondato

Il Cricket ha lanciato il suo “Project Usa” nel 2004 per conquistare il mercato americano. Anche la Formula Uno ha lavorato sodo: tre gran premi negli Stati Uniti, una serie pionieristica su Netflix e il film di successo di quest’estate con Brad Pitt. I risultati si vedono: qUn sondaggio della F1 ha rivelato che il campionato ha 52 milioni di follower negli Stati Uniti, con un aumento del 10% rispetto al 2024, e che questi fan sono più coinvolti nei contenuti della F1 di qualsiasi altro gruppo. La Coppa del Mondo maschile ICC T20, co-ospitata a New York, Florida e Texas l’anno scorso, ha generato 1,15 miliardi di dollari (£850 milioni). E la Major League Cricket, dopo uno scontro iniziale con il torneo “The Hundred”, ora condivide amichevolmente il calendario con altri tornei di franchigia.

La promessa di Trump

La promessa di Trump che la Coppa del Mondo maschile del 2026 sarà il “torneo di calcio più grande, sicuro e straordinario della storia” è difficile da sostenere quando ha appena imposto dazi punitivi ai suoi co-ospitanti messicani e sta minacciando di annettere il Canada, l’altro co-ospitante.

La Chiosa del Guardian: È questa l’America che gli sport globali hanno così disperatamente cercato di farsi notare? Certamente no. Quando si cerca di far crescere un’attività, non è particolarmente utile incontrare divieti di viaggio in continua espansione che impediscono a interi paesi di viaggiare per sostenere le proprie squadre (come ora si applica ai tifosi di calcio iraniani) e impediscono agli atleti di competere a livello internazionale.