La battaglia del basket: LeBron e Jokic lavorano a una Superlega di extralusso alternativa all’Nba (e alla Eurolega)

Misterioso incontro in barca a Saint-Tropez tra la stella Nba LeBron James, il suo socio Maverick Carter, e Miško Ražnatović agente di Nikola Jokić. L’appuntamento ha rivelato un progetto ben più ambizioso di un semplice futuro tra compagni di squadra. La nascita di un nuovo campionato di basket internazionale. L’ipotesi è stata confermata da “Front office sports“, citando fonti credibili e delineando i contorni di un innovativo format cestistico. La didascalia instagram di Ražnatović menzionava l’estate del 2025 come “momento perfetto per grandi piani in vista dell’autunno del 2026”.

Basket, un progetto da 5 miliardi di dollari

Nei piani di Carter e dei suoi partner, si prospetta una nuova lega con un valore stimato iniziale di 5 miliardi di dollari per gli investitori. Il modello, in parte ispirato alla formula 1, prevede sei squadre maschili e sei femminili che si sfideranno in un tour itinerante, toccando otto città diverse sparse in giro per il mondo. Un aspetto cruciale e innovativo rispetto ad altre leghe “alternative” è l’impegno esclusivo richiesto ai partecipanti.

I giocatori azionisti

I giocatori e le giocatrici coinvolte non avranno la possibilità di giocare in altri campionati per la stagione in oggetto, garantendo così un focus totale sul nuovo torneo. In netta controtendenza rispetto ai regolamenti attuali, a giocatori e giocatrici verrà permesso di essere azionisti e/o proprietari delle squadre. Questo incentivo significativo potrebbe attrarre talenti di alto livello, considerando che le attuali regole vietano ai giocatori di detenere quote di proprietà nelle squadre..

Sebbene Lebron James fosse presente all’incontro, il suo ruolo è quello di osservatore privilegiato. Maverick Carter, socio d’affari e manager di lunga data di Lebron James, è la vera forza trainante dietro questo ambizioso progetto. Bloomberg aveva già riportato a gennaio che Carter stava cercando di raccogliere 5 miliardi di dollari per questa iniziativa.

La nuova lega ha già ottenuto finanziamenti significativi da un pool eterogeneo di investitori. Tra questi figurano il governo di Singapore, sc holdings, il Public investment fund di Riyadh, Ubs, Geoff Prentice (fondatore di skype) e Grady Burnett (ex dirigente di Facebook). Questo impegno “a tempo pieno” differisce, ad esempio, dalla nascente lega femminile unrivaled, che permette alle giocatrici di partecipare sia alla nuova lega che a quella professionistica americana.

La competizione Nba in Europa

La stessa Nba sta esplorando la possibilità di una nuova lega in Europa. Il commissario Adam Silver ha dichiarato a marzo che la lega è “pronta a passare alla fase successiva”. Pronta ad esplorare una nuova lega in Europa in partnership con la Fiba, l’organo di governo mondiale del basket. Tuttavia, il formato, che prevede squadre in città europee e del regno unito, sarebbe diverso dal modello itinerante proposto da Carter. A tal proposito, Silver e il vice commissario Mark Tatum hanno recentemente incontrato a Londra il primo ministro del Regno unito, Keir Starmer, per cercare “potenziali parti interessate in una nuova lega Europa”. La National basketball Association ha annunciato grizzlies e i magic giocheranno due partite di regular season in europa a gennaio 2026 (una a berlino e una a londra). Il ceo dell’Euroleague, Paulus Motiejūnas, ha espresso la sua contrarietà, affermando che una nuova lega in europa “non aiuterebbe il mercato”.