Kyrgios continua a sfogare la sua frustrazione su Sinner: «Ci ha preso di nuovo in giro»

«È tornato con lo stesso dottore. Signori e signore, siamo stati presi in giro», ha scritto sui social con chiaro riferimento a Umberto Ferrara (che non è un medico)

Nick Kyrgios continua a fare brutte figure sia in campo che fuori. L’ultima è davvero clamorosa. L’australiano, dopo aver rimediato un’altra figuraccia a Washington, è tornato a fare quello che gli riesce meglio: parlare male degli altri sui social. Sfogando la sua frustrazione, come sempre, contro Jannik Sinner, un vero e proprio must nei suoi attacchi. Il tennista ha lanciato un paio di bordate al numero uno del mondo. Peccato, però, che ciò non fa accrescere il suo status né in denaro né in punti ranking. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it.

Kyrgios attacca nuovamente Sinner, le parole

«Sfortunatamente non siamo su Tennis Centel», è stato il primo post in cui ha menzionato l’account social che fa dell’ironia sul tennis il proprio punto di forza. Poco dopo ha rincarato la dose con un altro commento, questo chiaramente indirizzato a Sinner: «È tornato con lo stesso dottore. Signori e signore, siamo stati presi in giro», con emoji ironiche. Il riferimento è il ritorno con Umberto Ferrara, che in realtà non è nemmeno un medico ma un preparatore atletico. Insomma a quanto pare l’australiano è tornato in grande stile, dando seguito a quanto scritto dopo il trionfo dell’altoatesino a Wimbledon. In quel caso nessuna parola ma solo un asterisco. Un segno che vuol dire vittoria sospetta, macchiata da qualche scandalo.

Se sui social fa la parte del leone, ben diverso è il discorso sul campo dove si è ritirato dal torneo singolare da 500 punti di Washington, già vinto due volte in carriera. Trincerandosi dietro ad un presunto infortunio che gli ha impedito di giocare come desiderato. Anche sul doppio non è andata meglio, incassando una sonora sconfitta in meno di un’ora con un doppio 6-2 in coppia con Gael Monfils contro Roger-Vasselin e Nys. Naturalmente la scusa accampata è stata quella del solito infortunio. Adesso ha un mese di tempo per prepararsi all’Us Open, dove ha detto che ci sarà. Ma andrà davvero così?