Italia – Portogallo, azzurre a caccia dei quarti e Girelli non riposa

Soncin si affida alle undici che hanno sconfitto il Belgio durante il primo turno. Nessun turnover come pronosticato, anche Girelli titolare e a guidare l'attacco

L’Italia femminile affronta il Portogallo per la seconda giornata del gruppo B. Le azzurre capitanate da Girelli cercano di strappare il pass per i quarti di finale. Poi la posizione finale nel girone verrà decisa contro la Spagna ad eventuale qualificazione acquisita.

La formazione scelta da Soncin per la sfida di stasera è la seguente: Giuliani in porta, Lenzini, Salvai e Linari compongono la difesa a tre, Guglielmo,Caruso, Giugliano, Severini e Boattin sono le cinque centrocampiste. Davanti confermata la coppia rodata Cantore e Girelli.

Le undici che scendono in campo hanno sconfitto il Belgio nel turno precedente per iniziare con il piglio giusto il percorso europeo.

La vittoria è arrivata con un gol di misura dopo una partita molto tirata come le migliori partite del Napoli di Conte nella stagione appena conclusa. Il gol vittoria è stato siglato da Caruso che proverà a bissare per certo

Tra poco inizierà la sfida a Ginevra per essere protagoniste in questo europeo 2025. Anche i profili social delle azzurre caricano le beniamine e credo forte nell’avanzamento ai prossimi turni.

https://www.instagram.com/reel/DLmtbFDt-VM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

“Entrano in campo come si entra nella storia: con la luce negli occhi per un sogno da realizzare”, questo un piccolo estratto dal video promozionale del profilo dell’Italia femminile su Instagram