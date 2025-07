Inler: «Lucca è un attaccante raro da trovare in Italia, ha meritato di fare questo salto di qualità»

Il direttore sportivo dell’Udinese, Gökhan Inler, ha parlato di Lorenzo Lucca in un’intervista a Sky Sport. L’attaccante è passato al Napoli in questa sessione di mercato estiva e si alternerà nella prossima stagione con Romelu Lukaku.

Inler: «Lucca è un attaccante raro da trovare in Italia, si è meritato questo salto di qualità»

Le dichiarazioni di Inler riportate da Tuttomercatoweb:

«È importante che facciamo capire a ragazzi dove sono arrivati e che abbiano la mentalità giusta. Le regole saranno sempre più dure perché solo così si può andare avanti».

Su Lucca ha sottolineato:

«Lorenzo è un giocatore molto particolare, che a me piace. Soprattutto in Italia è raro avere degli attaccanti così. Ho sempre parlato molto con lui. È chiaro, in campo si sono verificati alcuni episodi, ma la cosa che conta era risolvere subito tutto. A un campione come lui, insieme al mister, abbiamo fatto capire che c’è solo una direzione, da raggiungere tutti insieme. Lucca ha fatto il salto di qualità e si è meritato dove si trova adesso».

A Radio Crc:

«Sono contento del primo gol, ma soprattutto della prima vittoria della stagione. Arriviamo da carichi di lavoro molto pesanti, ma dobbiamo continuare così come stiamo lavorando, perché è fondamentale. Dobbiamo seguire tutti insieme il mister che ci dà tanti consigli e ci dà tanta carica».

«L’ambiente è stupendo, mi aspettavo esattamente questo. Un gruppo che vive come una famiglia: dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme intensamente per toglierci delle soddisfazioni. Sono contento di essere qui, Napoli è sempre stata la mia prima scelta. Qui mi hanno accolto tutti bene, sia lo staff che la squadra che chi lavora qui. Devo ringraziare il mister, il presidente ed il direttore per avermi voluto qui».

«Lukaku? Gli chiedo tanti consigli, perché è uno dei centravanti più forti della Serie A. Voglio imparare da lui tutto ciò che posso: sarebbe piacere giocare con lui o subentrare ed alternarci. Sono a disposizione del mister».