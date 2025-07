Il presidente della Fifa Gianni Infantino, a ridosso della finale del Mondiale per club di questa sera tra Psg e Chelsea, insiste che il torneo è stato un grande successo nonostante molte critiche che si erano diffuse.

Infantino: «Al Mondiale per club è meglio uno stadio da 80mila posti con 35mila persone, che impianti piccoli ma pieni»

In conferenza stampa Infantino ha dichiarato:

«Possiamo dire che questo Mondiale per club è stato un enorme, enorme successo da diversi punti di vista. Avevamo sentito che nessuno lo avrebbe trasmesso. Abbiamo stipulato un contratto unico nel suo genere con Dazn, ogni partita gratis. Nessuna lega al mondo ha una media di 40mila persone allo stadio a parte la Premier League. La commissione disciplinare della Fifa non ha mai avuto una vacanza così bella come qui».

«Abbiamo sentito dire che finanziariamente il Mondiale per club non avrebbe funzionato, che sarebbe stato un flop e nessuno ne sarebbe stato interessato. Abbiamo generato oltre 2 miliardi di entrate per 63 partite. Non c’è competizione di coppa che si avvicini a questi dati. È già la competizione di maggior successo al mondo».

Alla domanda sul punto di vista di Klopp, che aveva denigrato la competizione, il presidente della Fifa ha dichiarato:

«Rispetto tutte le opinioni».

Sulle condizioni climatiche, Infantino ha commentato:

«Abbiamo visto come l’America abbia accolto tutte le diverse comunità provenienti da tutto il mondo. Naturalmente il caldo è sicuramente un problema. È un problema in tutto il mondo, come anche l’anno scorso alle Olimpiadi di Parigi. Abbiamo stadi che sono coperti e li useremo di più. Posti vuoti in molte partite? Preferisco 35mila spettatori in uno stadio da 80mila che 20mila spettatori in uno stadio da 20mila».