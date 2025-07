Il Pisa vuole chiudere Simeone e Zerbin: doppio colpo in arrivo dal Napoli (Gazzetta)

Il Pisa è pronto a fare la spesa in casa Napoli. Ci sono due giocatori che interessano i toscani, appena tornati in serie A dopo 34 anni di assenza. Giovanni Simeone e Alessio Zerbin. Il primo è il grande obiettivo per la squadra guidata da Gilardino che si era congedata dal massimo campionato italiano nel 1991 quando aveva tra le proprie fila un certo Diego Simeone, il “Cholo”. Questa potrebbe essere la chiusura di un cerchio. Insieme a lui piace anche l’esterno che nelle ultime stagioni ha giocato per lo più in prestito. L’interesse è concreto e arrivano importanti novità riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. A seguire quanto scritto.

Simeone e Zerbin, il Pisa può chiudere il doppio colpo

“I contatti tra tutte le parti coinvolte sono quotidiani e resta la fiducia. E, insieme a Simeone, dal Napoli dovrebbe arrivare pure Zerbin”.

A conferma di queste voci sono arrivate le parole del tecnico toscano, Alberto Gilardino a Sky Sport nei giorni scorsi.

«Stiamo valutando prototipi di giocatori come Simeone o Zerbin che conoscano già la Serie A e abbiano qualità. Stiamo facendo delle valutazioni, servono calciatori che possano giocare a un certo livello. Stiamo lavorando bene. Ho scelto di venire qui perchè la proprietà mi ha voluto fortemente e siamo entrati subito in simbiosi. Vogliamo restare in Serie A, che mancava da 34 anni. L’entusiasmo che si respira in città dovrà essere la nostra benzina. Servirà sacrificio ma proveremo anche a proporre».