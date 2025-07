Il Napoli cambia idea, non è detto che arrivi l’attaccante esterno. C’è l’usato sicuro Raspadori (Corsport)

Sterling e Grealish sono idee che stuzzicano il club ma sono anche piste complesse e in salita per i parametri dell'ingaggio. Conte stima molto Raspa

Il Napoli cambia idea, non è detto che arrivi l’attaccante esterno. C’è l’usato sicuro Raspadori

E alla fine, ancora una volta, potrebbe restare Rasapdori l’attaccante con la valigia che però non parte mai. Grealish e Sterling costano tanto, troppo, bisogna fare valutazioni realistiche.

Senza fretta, avendo già completato gran parte del lavoro, il Napoli farà le sue valutazioni prima di scegliere il nuovo attaccante che può andare a completare la batteria degli esterni dopo l’arrivo di Noa Lang dal Psv. Arriverà sicuramente? Non è detto. Sterling e Grealish sono idee che stuzzicano il club ma sono anche piste complesse e in salita per i parametri dell’ingaggio, così resiste un’altra ipotesi, una sorta di strada alternativa, ovvero la permanenza certa di Raspadori, interprete duttile per il quale Conte nutre grande stima e che nel gioco delle coppie può giocare ovunque. Ci saranno valutazioni approfondite sondando tutte le piste e scrutando all’orizzonte quelle che potranno essere le occasioni che arriveranno dal mercato e in modo particolare dal calcio inglese.

Uno, “Ndoye” e tre. La battuta viene facile per dire che è finalmente finita la seconda estenuante telenovela del calciomercato azzurro dopo quella di Osimhen: lo svizzero, valutato il doppio del suo valore reale, vola in Inghilterra. E ora? Tanti nomi, il mister X e una sola certezza: la variabile Raspadori.

Per la terza volta consecutiva Jack è sul mercato e ancora una volta potrebbe non solo non muoversi da qui ma essere decisivo per la flessibilità tattica del Napoli scudettato. Il mercato dice che Antonio Conte partirà con il 4-3-3 ma sa benissimo che non basta perché in una stagione lunga e faticosa potrebbero esserci imprevisti e necessità. Lo conferma il febbraio scorso quando infortuni e cessioni lo portarono a un 3-5-2 che si trasformava anche in un 3-4-1-2. E chi era la chiave tattica? Giacomo con il numero 81.

Nella partita contro il Catanzaro, il coach british-pugliese ha mostrato l’idea tattica che potrebbe coinvolgere il Napoli in alcune gare: un 4-3-3 pronto a trasformarsi in 4-2-4 con Raspadori seconda punta. Non è facile trovare quei calciatori che hanno la duttilità per variazioni di modulo anche a gara in corso e Jack offre queste garanzie. E non è un caso che lui, insieme ad almeno altri 5 azzurri, potrebbe formare il “blocco nazionale” per Gattuso.

Lui come il ritrovato Neres rappresentano due acquisti “interni” che Conte può ritrovare e coccolare. Poi arriverà qualcuno tra Chiesa, Nusa, Sancho o chissà quale mister X ma Raspadori rappresenta una risorsa che si può lasciare andar via solo di fronte a un affare importante perché dei ruoli da 9 e mezzo alla Jack in giro ce ne sono davvero pochi.