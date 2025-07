Il Barcellona ha annunciato un accordo con il Governo della Repubblica Democratica del Congo per le prossime quattro stagioni. Tutti i dettagli in merit0 alla nuova partnership sono riportati dai colleghi di Marca.

Tutti i dettagli della nuova partnership tra Barcellona e Congo

“Sebbene le cifre dell’accordo non siano state ancora ufficializzate, si vocifera di un totale di 40 milioni di euro, 10 milioni a stagione. Un’iniezione finanziaria significativa per il club”, si legge sull’edizione online della testata spagnola.

“Tutte le squadre professionistiche del club esporranno l’emblema della Repubblica Democratica del Congo – Coeur de Afrique sul retro delle loro maglie da allenamento fino al 2028-29, e il club diventerà un Global Partner con il nome di “Partner Ufficiale per l’Empowerment nello Sport e nella Cultura”. Infine, lo Spotify Camp Nou ospiterà la Casa de la Drc nei suoi locali”, aggiunge Marca.

Leggi anche: Ter Stegen si opera di nuovo alla schiena e il Barcellona vuole pagarlo meno: si preannuncia una battaglia legale

Si tratterebbe di una collaborazione che strategica mira a promuovere il calcio e la cultura dello sport e della pace. “Questo accordo rappresenta un impegno condiviso per promuovere lo sviluppo multisportivo nella Rdc e, nell’ambito di questa collaborazione, il club contribuirà ad arricchire la formazione dei giovani atleti del Paese trasmettendo il suo ecosistema di valori, pilastro indiscutibile del modello e del modo di giocare del Barça”, recita la nota ufficiale del Barcellona.

E Marca aggiunge: “Il club, attraverso le Barça Academies, creerà e svilupperà un programma sportivo per i bambini della regione in diverse discipline: calcio, basket, pallamano, calcetto e hockey su pista. Parallelamente, il Barça Innovation Hub svilupperà programmi specifici per adulti, per formare allenatori basati su una formazione tecnica avanzata, una strutturazione sportiva specifica per età, l’integrazione delle scienze motorie e l’organizzazione sportiva congiunta”.

Una mostra immersiva sarà sviluppata nel nuovo stadio dei catalani. “Accoglierà i visitatori dello stadio per mostrare la diversità culturale e la tradizione sportiva della Repubblica Democratica del Congo , con l’obiettivo di rafforzare i legami con questo paese dell’Africa centrale”, si legge.

Infine, Marca ricorda che ha già accordi simili con club europei come Monaco e Milan.