Il nuovo calcio in tv sarà trasmesso dalle body cam degli arbitri. Da oggi è possibile

L’Ifab – ovvero l’organo in grado di stabilire le regole del calcio nazionale e internazionale – ha approvato le body cam. Si tratta delle telecamere indossate dagli arbitri che abbiamo ammirato durante il Mondiale per Club. In questo modo è possibile vedere live la visuale che ha il fischietto di turno. Una trovata che, secondo i vertici del calcio internazionale, può dare maggiore trasparenza sulle scelte degli arbitri. Adesso starà alle singole federazioni nazionali decidere se adottare o meno l’innovazione. Dunque la palla passa alla Figc e all’Aia. In caso di responso positivo, presto potremo vedere le immagini in tv. A seguire quanto riportato dal portale sofoot.com.

L’Ifab dice sì alla body cam: i dettagli

“Ricordate le piccole telecamere indossate dagli arbitri al Mondiale per Club che ci hanno regalato immagini degne delle pubblicità Nike? Ebbene, il loro utilizzo è stato appena approvato dall’Ifab, l’associazione responsabile delle regole del calcio mondiale, secondo le informazioni rilasciate dal Partidazo de Cope” .

“I test effettuati durante il Mondiale per Club sarebbero stati ritenuti conclusivi dalla Fifa e, qualora le federazioni nazionali lo richiedessero, potremmo vedere le immagini riprese direttamente dal punto di vista dell’arbitro e trasmesse in televisione. L’esperimento era già stato tentato dalla Bundesliga lo scorso aprile durante una partita Bayern Monaco-Borussia Dortmund, ma le immagini non erano state trasmesse in diretta. Una novità che potrebbe quindi rivelarsi piuttosto piacevole e permetterci di apprezzare l’intensità fisica di certe azioni”.