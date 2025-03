Ifab: da giugno 2025, se il portiere terrà il pallone per più di 8 secondi sarà corner per gli avversari

Decisione Ifab. In caso di infrazione verrà dato calcio d’angolo agli avversari. Sul Var: dal Mondiale per club ogni arbitro potrà annunciare la sua decisione allo stadio

L’International Football Association Board (noto come Ifab) ha approvato quest’oggi una serie di modifiche alle cosiddette “leggi del gioco” per la prossima stagione. L’emendamento riguarda soprattutto l’aspetto dei calci di punizione indiretti: se un portiere terrà il pallone per troppo tempo (più di 8 secondi), l’arbitro dovrà assegnare un calcio d’angolo alla squadra avversaria come punizione dell’infrazione.

Ifab, si evolvono le regole del calcio: cosa cambia per il portiere

Su altri cambiamenti ecco di seguito un estratto del comunicato dell’Ifab, massima autorità quanto a regolamento del gioco del calcio:

“Inoltre, la prossima edizione delle Regole del Gioco, che entrerà in vigore il 1° luglio 2025, conterrà le seguenti modifiche:

Regola 8.2 (Palla rimessa) : se la palla è fuori dall’area di rigore quando il gioco viene interrotto, viene rimessa per la squadra che ne aveva o ne avrebbe preso il possesso, se ciò è chiaro all’arbitro; altrimenti, viene rimessa per la squadra che l’ha toccata per ultima. La palla viene rimessa nella sua posizione quando il gioco è stato interrotto.

: se la palla è fuori dall’area di rigore quando il gioco viene interrotto, viene rimessa per la squadra che ne aveva o ne avrebbe preso il possesso, se ciò è chiaro all’arbitro; altrimenti, viene rimessa per la squadra che l’ha toccata per ultima. La palla viene rimessa nella sua posizione quando il gioco è stato interrotto. Regola 9.2 (Palla in gioco) : Verrà assegnato un calcio di punizione indiretto senza sanzione disciplinare se un dirigente della squadra, un sostituto, un giocatore sostituito o espulso o un giocatore che si trova temporaneamente fuori dal campo di gioco tocca la palla mentre sta uscendo dal campo di gioco e non vi era alcuna intenzione di interferire in modo scorretto.

: Verrà assegnato un calcio di punizione indiretto senza sanzione disciplinare se un dirigente della squadra, un sostituto, un giocatore sostituito o espulso o un giocatore che si trova temporaneamente fuori dal campo di gioco tocca la palla mentre sta uscendo dal campo di gioco e non vi era alcuna intenzione di interferire in modo scorretto. Protocollo dell’arbitro assistente video (Var) : ora durante le competizioni l’arbitro ha la possibilità di fare un annuncio dopo una revisione Var o un controllo Var prolungato.

: ora durante le competizioni l’arbitro ha la possibilità di fare un annuncio dopo una revisione Var o un controllo Var prolungato. Linee guida pratiche per gli ufficiali di gara : poiché il Var può monitorare le decisioni di gol/non gol e l’invasione del portiere, l’assistente dell’arbitro deve posizionarsi in linea con il punto del rigore, che è la linea del fuorigioco.

In conformità con le normative applicabili che consentono alle competizioni che iniziano prima del 1° luglio 2025 di implementare anticipatamente le nuove Leggi o di posticiparne l’attuazione fino all’inizio della competizione successiva, tali modifiche saranno in vigore a partire dalla Coppa del Mondo per Club Fifa 2025™, che inizierà il 14 giugno 2025″.

