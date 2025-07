Galatasaray, il presidente frena: «Osimhen? A tutto c’è un prezzo, non metterò in difficoltà il club»

Dursun Ozbek alla stampa turca: «Non abbiamo mai intrapreso alcuna azione che potesse mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Vale anche per Osimhen»

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray rischia di prendere una nuova e inaspettata piega. Quando sembrava che il club turco potesse essere proiettato verso il pagamento della clausola da 75 milioni di euro al Napoli, arrivano le parole da parte del presidente Dursun Ozbek che sanno di brusca frenata. A seguire ecco quanto scritto dal portale ajansspor.com, con le dichiarazioni del numero uno del Galatasaray riportate anche da Radyospor.

Galatasaray, le parole del presidente su Osimhen

“Il Gala ha raggiunto un accordo con l’attaccante nigeriano e sta negoziando con il Napoli un prezzo di trasferimento e un piano di pagamento. La clausola rescissoria di 75 milioni di euro di Victor Osimhen è stata al centro del dibattito pubblico. Il presidente Dursun Özbek ha chiarito la questione.

“«Non abbiamo mai intrapreso alcuna azione che potesse mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai intrapreso, e non intraprenderemo mai, alcuna azione che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questa situazione si applica anche al trasferimento di Osimhen»”.

“Sono in corso trattative tra il Galatasaray e il Napoli per quanto riguarda il piano di pagamento dei 75 milioni di euro per il trasferimento di Osimhen. Il ventiseienne fuoriclasse ha segnato 37 gol e fornito 8 assist in 41 partite con il Galatasaray nella stagione 2024-2025, chiudendo la stagione come capocannoniere del club. Osimhen, il cui contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2026, avrebbe rifiutato un’offerta triennale da parte della squadra saudita dell’Al-Hilal, del valore di 45 milioni di euro all’anno”.