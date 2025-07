Fritz ha un solo modo per battere Alcaraz: deve rischiare tutto (El Paìs)

Quest’oggi alle 14.30 va in scena la prima semifinale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz – il grande favorito e tennista numero due al mondo – e Taylor Fritz. Su “El Paìs” c’è una disamina sulle possibilità dello statunitense che dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di arrivare in finale. A seguire quanto si legge.

Taylor Fritz ha una sola via per battere Alcaraz: ecco quale

“Il 3 luglio 2021, dopo aver perso al terzo turno di Wimbledon contro Alexander Zverev ed essere uscito fuori dalla top 40 , Taylor Fritz ha preso il telefono della sua ragazza mentre tornavano entrambi in hotel e ha scritto un biglietto: «Nessuno al mondo sta giocando più al di sotto delle proprie capacità di te. Sei fottutamente bravo, ma riprenditi, amico». Ed ecco Fritz oggi. Si è ripreso tra i cinque più forti del circuito (è quinto, anche se a novembre dell’anno scorso ha raggiunto il suo apice con un quarto posto) e oggi disputerà la semifinale del Grande Slam britannico con Carlos Alcaraz”.

“Fritz, 27 anni, padre per la prima volta a 19 anni, afferma che l’intrattenimento non fa parte della sua preparazione, ma lo aiuta a concentrarsi. A Wimbledon l’erba gli si addice perfettamente, avendo vinto finora metà dei suoi trofei su questa superficie: cinque su dieci. L’americano è l’unico tennista in attività della sua nazionalità ad aver raggiunto la semifinale in un torneo non giocato sul cemento. L’ultimo giocatore a vincere un Major è stato Andy Roddick, vincitore degli Us Open del 2003. Un anno dopo avrebbe affrontato Roger Federer nella finale britannica, lo stesso che poi lo ha privato dei titoli nel 2005 e nel 2009″.

“Fritz ha il vantaggio che ha mostrato grandi promesse ma deve ancora sfondare completamente. È al top, emergente, ma gli infortuni hanno stroncato una crescita agonistica che ha ripreso slancio negli ultimi anni. Ora si trova ad affrontare un match decisamente molto difficile. Nientemeno che Alcaraz. «Dovrà giocare un match quasi perfetto, con un tennis ad alto rischio. La domanda è: come si fa a farlo in cinque set?», ha dichiarato a Tennis Channel la sua connazionale Lindsey Davenport, vincitrice del torneo nel 1999”.

Leggi anche: Alcaraz ha predisposizioni fisiche ultraterrene: gioca un tennis regale su qualsiasi superficie (L’Equipe)

“Le statistiche registrate fin qui dal torneo mettono a confronto due correnti invertite. Fritz serve come nessun altro – ha vinto il 93% dei game al servizio – e Alcaraz risponde con il coltello tra i denti – risponde il 71% dei servizi. Fritz, che ha messo a segno 95 ace – 19 a partita – e mantiene l’82% dei punti nei primi set, con un notevole 65% anche nei secondi. Ma oggi dovrà compiere un’impresa per battere Alcaraz”.