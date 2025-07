Alcaraz ha predisposizioni fisiche ultraterrene: gioca un tennis regale su qualsiasi superficie (L’Equipe)

“Eppure, solo nel 2024, lo spagnolo è davanti ai suoi diretti concorrenti e ai top 10 del mondo in questo settore. Ha la migliore percentuale di punti e game vinti (41,6%; 30,9%) e ace concessi a partita (5,1%) nell’intera stagione. Ma è sull’erba che Alcaraz risponde meglio. E sarà un settore decisivo quando si tratterà di ricevere i servizi potenti e precisi di Taylor Fritz, venerdì in semifinale”.

“Alcaraz risponde in modo diverso sull’erba rispetto ad altre superfici? In termini assoluti, esegue sempre lo stesso slancio. Tuttavia alcuni aggiustamenti sono emersi fin dai suoi primi passi sull’erba a metà giugno, e si sono tradotti in un accumulo di piccoli e fugaci movimenti. Si concede anche qualche rovescio in salto, che però non fa parte delle sue doti di scambio”.