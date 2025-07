Non è necessario che l'esterno d’attacco arrivi subito. Musah ha le caratteristiche giuste per diventare il vice di Anguissa, manca un incontrista

È Musah l’obiettivo del Napoli, i soldi per Ndoye possono essere riconvertiti sul centrocampo (Repubblica)

A volte ritornano. Musah era scomparso dai radar da più di un mese. Lo statunitense del Milan sembrava una pista tramontata. E invece sta tornando di moda. Conte lo vuole, vuole un vice Anguissa, il Napoli non ha un frangiflutti, non ha un operaio là in mezzo.

Ecco cosa scrive Repubblica Napoli con Marzo Azzi:

Il club azzurro ha infatti già messo a segno sei colpi e Conte ha quindi abbastanza materiale a sua disposizione per avvicinarsi con serenità al debutto in campionato, a differenza di quello che era accaduto nella scorsa stagione. Non è necessario per questo che il nuovo esterno d’attacco arrivi subito e proprio l’eventualità di prenderlo in prestito spalanca la strada a un piano alternativo sul mercato, perché i soldi non spesi per Ndoye potrebbero essere investiti per gli acquisti del terzino e soprattutto del centrocampista. I campioni d’Italia avevano in pugno all’inizio di giugno lo statunitense Yunus Musah, che il Milan continua a considerare cedibile e avrebbe le caratteristiche giuste per diventare il vice di Anguissa: in una linea mediana che è priva di un autentico incontrista.

Musah non rientra nei piani di Allegri, ora aspetta il Napoli (1° luglio)

Yunus Musah non rientra nel progetto tattico del Milan e il suo futuro resta incerto. Le trattative con il Napoli sono ferme per questioni di bonus, ma l’agente punta a trovare un accordo. Spuntano ora altre possibili pretendenti, ma la priorità per il giocatore statunitense resta quella di raggiungere Conte al Napoli.

Ecco cosa riporta calciomercato.com sulla situazione del giocatore al Milan: