Domani le prime parole di De Bruyne, presentazione alle ore 15

Domani è il giorno delle prime parole di De Bruyne da giocatore azzurro. La conferenza stampa di presentazione inizierà alle ore 15 dal ritiro di Dimaro dove gli azzurri si stanno allenando per preparare la stagione.

Nel frattempo il suo nuovo allenatore, Antonio Conte ne ha elogiato le grandi doti tecniche e anche tattiche nella conferenza di oggi pomeriggio:

“Parlare oggi è presto, ci ritroveremo a fine anno per capire e vedere che impatto avrà avuto questo calciatore. Sicuramente parliamo di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Volevamo alzare la qualità e sicuramente con lui la alziamo. Per anni è stato uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ha vinto tutto al City. In un processo di strutturazione di una squadra per il prosieguo lui è importante perché è già affermato, diversamente dagli altri che si devono ancora affermare che stanno arrivando”

De Bruyne può creare quel solco in grado di dare slancio alle generazioni che verranno:

“Sono situazioni diverse. De Bruyne ha già raggiunto livelli altissimi ma ha ancora tanto da dare al calcio, ha fatto questa scelta perché vuole mettersi in gioco e fare un’esperienza nel nostro Paese. Giocare in Italia non è come quando giocavo io, ma è sempre un piacere giocare qui. Gli altri hanno del valore, vengono ad un’età diversa e per cercare di strutturare il Napoli. Non solo per il presente, ma anche per il futuro. Diamo tempo di ambientarsi, ci vorrà un po’ di tempo e siamo convinti che la strada intrapresa è di dare una struttura solida anche quando io andrò via tra 5, 7, 10 anni non lo so. Chi arriverà troverà una struttura che funzionerà ancora ed è la cosa più bella per Napoli e per i tifosi”

Conte ha anche aggiunto di aver percepito fame nella voglia di De Bruyne di mettersi in gioco fin da subito, sicuramente uno dei tanti aspetti che piacciono al mister.